Sportparken in Ede zijn voor recreanten lang niet altijd toegankelijk om bijvoorbeeld even lekker een balletje te trappen. Dat moet veranderen als het aan sportwethouder Johan Weijland ligt. Recreanten kunnen vaak slecht terecht op de Edese sportcomplexen.

Hoogeveen “Sportparken moeten meer onderdeel van de wijk uitmaken”, meent Weijland. Het kan nuttig zijn als de wethouder eerst even zijn licht opsteekt inen Hengelo .

Deel van de openbare ruimte

“Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat alle inwoners moeten kunnen sporten en bewegen. Een sportpark moet daarom onderdeel uitmaken van de openbare ruimte.” Wethouder Weijland schrijft dit in het wekelijkse gemeentenieuws van Ede.

Lang niet alles openbaar toegankelijk

Hekken en water zorgen ervoor dat sportparken nu van de openbare ruimte zijn afgesloten. En dat terwijl de gemeente juist wil dat inwoners van Ede daar naartoe gaan. Toch is in veel gemeenten lang niet alle openbare ruimte zonder meer toegankelijk. Musea, theaters en bibliotheken bijvoorbeeld worden afgesloten zodra deze niet worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor bepaalde winkelgebieden.

Hekken rond de velden verwijderen

De wethouder wil de drempel verlagen om te sporten en te bewegen. Om veel sportparken in Ede zoals de Hoekelumse Eng en Inschoten, staan hekken. “Mogelijk worden die hekken weggehaald”, geeft een woordvoerder van Ede aan. “Het is niet dat we die hekken morgen al weg willen hebben maar wij praten er wel over met de sportclubs.”

Opstelling clubs moet veranderen

Wethouder Weijland: “Clubs zouden meer open moeten staan voor veldgebruik door niet-leden. De opstelling van veel clubs moet echt veranderen. Bij sommige sportclubs gebeurt dat al maar andere clubs hebben nog stappen te zetten.”

Maar het feit dat clubs vanwege hun ligging een gemakkelijk doelwit zijn voor inbrekers is voor clubs belangrijk. Wethouder Weijland heeft niet aangegeven of er intensiever zal worden gecontroleerd om schade aan velden en accommodaties te voorkomen.

