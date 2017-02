Maatschappelijk sportfonds voor Barneveldse clubs

De gemeente Barneveld gaat een fonds voor sportverenigingen oprichten. Via dit sportfonds wil de gemeente clubs ondersteunen en stimuleren om activiteiten met een maatschappelijk nut te starten. De regels voor het sportfonds gaat Barneveld op 21 februari as. samen met de clubs uitwerken.

In het nieuwe sport- en beleidsplan van Barneveld is een belangrijke doelstelling om de maatschappelijke betrokkenheid van sportclubs te vergoten.

Financiële obstakels

Uitgangspunt van de gemeente is dat sportverenigingen in Barneveld de basis vormen voor het stimuleren van bewegen en sporten. De clubs hebben een belangrijke sociale functie omdat zij mensen met elkaar in contact brengen. De clubs hebben aangegeven zich graag in te willen zetten voor meer stimulering maar wel financiële obstakels te ervaren.

Tussen de 20.000 en 25.000 euro

De gemeenteraad stemde al in december 2016 in met de oprichting van het sportfonds. Het bedrag dat het fonds uiteindelijk ter beschikking krijgt is nog niet vastgesteld maar zal jaarlijks tussen de 20 en 25.000 euro liggen. Na twee jaar wordt door de gemeente beoordeeld of het fonds ook echt heeft bijgedragen aan het beoogde doel.

Sportcafe

Tijdens het Sportcafé voor de sportclubs op 21 februari as. kunnen vertegenwoordigers van lokale sportclubs input leveren over vragen zoals o.m.:

Op welke manier kan een vereniging subsidie krijgen uit het sportfonds;

Hoe wordt het geld uit dit sportfonds verdeeld;

Welke initiatieven van verenigingen krijgen subsidie

Spelregels en criteria voor sportfonds

De gemeente wil proberen om samen met de clubs en andere betrokkenen de regels en criteria te bepalen die nodig zijn voor het krijgen van een bijdrage uit dit sportfonds. Alle sportverenigingen hebben al een uitnodiging ontvangen om hierover mee te praten tijdens het sportcafe.

Volg je ook @Allesportzaken?