OBW in Zevenaar start met rookvrije zaterdagochtend

Sportvereniging OBW uit Zevenaar wil voorkomen dat jonge sportertjes meeroken. De club doet daarom de sigaret in de ban. Per direct geldt de rookvrije zaterdagochtend voor het hele sportterrein van de club. “Sporten is gezond, en roken en sport gaan niet samen”, stelt OBW-voorzitter Nico Ruikes.

Sv OBW vraagt rokers om rekening te houden met de regels van de vereniging. Roken in en om de kantine en de kleedkamers van OBW mag niet meer. En ook niet meer langs de lijn en op de tribune.

Eerste stap

Het is voor kinderen moeilijk om roken te weerstaan als anderen om hen heen roken. En al helemaal als het om hun rolmodellen gaat zoals spelers op de club tegen wie zij opkijken of trainers. De rookvrije zaterdagochtend is een eerste, voorzichtige stap naar een volledig rookvrij complex van de club uit Zevenaar.

Zien roken, doet roken

Ruikes: “Er is maandenlang gedoe geweest over het feit dat rubberkorrels in kunstgrasvelden schadelijk zouden kunnen zijn. Die discussie zette het bestuur aan het denken. Want als er iets slecht is voor de gezondheid, dan is wel roken. Dus om jonge leden te beschermen gaan wij op ons complex starten met een rookvrije zaterdagochtend.”

Beste dagdeel om te beginnen

Voorzitter Ruikes geeft aan dat er met deze rookvrije zaterdagochtend sprake is van een eerste stap richting een volledig rookvrij sportterrein. “De jongste jeugd speelt hier op de zaterdagochtend. Dan is dat het dagdeel om te beginnen met een rookverbod. Ons doel is dat er bij OBW op niet al te lange termijn niet meer wordt gerookt.”

Stappenplan Hartstichting

Kinderen kunnen roken niet goed weerstaan als zij anderen zien roken. En hoe jonger iemand gaat roken, hoe ernstiger de verslaving is. De Hartstichting helpt sportclubs gratis aan een stappenplan met handige tips en materialen ter ondersteuning van ieder van het bestuur.

