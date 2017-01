Participatiefonds Sport Goerree-Overflakkee beschikbaar

De Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee geeft ouders die het minder breed hebben een steuntje in de rug. De gemeente kan via het Jeugd participatiefonds Sport en Cultuur mee betalen aan de contributie en sportkleding van kinderen in de gemeente. Vroeger heette deze bijdrage de “Bijzondere bijstand sportkosten voor jeugd.”

Ieder gezin met thuiswonende kinderen tussen 0 en 18 jaar, en een gezinsinkomen dat lager is dan 125% van het minimumloon, kan een bijdrage aanvragen.

Maximaal 250 euro per kind

Er kan maximaal een bedrag van 250 euro per kind, per jaar worden aangevraagd. Maximaal 100 van deze bijdrage mag worden uitgegeven aan sportartikelen. De overige 150 euro is bestemd voor contributie.

Bijdrage naar de aanvrager

“Zodra de aanvraag door de gemeente kan worden gehonoreerd, ontvangt de aanvrager de bijdrage”, zo stelt de gemeente. Hiermee wijkt de gemeente af van de procedure die het Jeugdsportfonds volgt. Indien een bijdrage via het Jeugdsportfonds wordt toegekend, dan wordt de contributie direct overgemaakt aan de sportvereniging.

Meer informatie participatiefonds

Wie er zeker van wil zijn of het gezin in aanmerking komt voor een bijdrage, vult de zogenaamde ‘beslisboom’ in. Via de website kan ook één keer per kalenderjaar opnieuw de aanvraag voor een financiële bijdrage worden ingediend bij de gemeente. Aanvragers dienen wel bij het doen van een aanvraag het DigiD bij de hand te houden.

Online regelen

De gemeente wil bij voorkeur digitaal communiceren met haar inwoners. “Dat is aantrekkelijker dan telefonisch of via een afspraak op het gemeentehuis. Het biedt namelijk gemak en de kosten zijn lager (geen telefoon- of reiskosten). Door de geautomatiseerde processen is het mogelijk om zaken sneller af te handelen.”

