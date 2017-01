Sportclubs Roerdalen dupe van politieke machinaties?

Neemt de gemeenteraad van Roerdalen op 19 januari eindelijk een besluit over de toekomst van de voetbalparken en het zwembad? De lokale sportclubs snakken al tijden naar duidelijkheid maar vrezen wederom speelbal te worden van de machinaties van de gemeenteraad.

Het is al lang niet meer uit te leggen. Het gemeentebestuur van Roerdalen worstelt al tijden met een relatief kleine bezuiniging van 77.000 euro op de voetbalvelden en de sportparken.

Clubs komen zelf maar in actie

Roerdalen wil die bezuinig combineren met een plan om de lokale sport een toekomst te bieden maar dat wil maar niet lukken. Je zou je denken dat het aan de voetbalclubs en zwemclub De Roersoppers zelf ligt dat er maar geen besluit valt.

Maar het tegendeel is het geval want clubs als vv Vlodrop en PSV ’35 zijn al bij elkaar gekropen onder de nieuwe naam Oranje Blauw ’15. De clubs en het zwembad hebben meegewerkt aan onderzoeken, plannen opgesteld en uiteindelijk zelf maar actie ondernomen.

Licht in de ogen

Het probleem ligt op het gemeentehuis van Roerdalen. Sportplannen rollen over tafel van een gemeenteraad waarin de partijen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Het is dus maar de vraag of er vanavond een besluit valt over het zoveelste voorstel van BenW. Dit keer over een Arcadis onderzoek naar de haalbaarheid van één centraal sportpark. Het CDA, bedenker van het plan, zet nu weer vraagtekens bij de kwaliteit van het onderzoek.

De voortekenen zijn slecht

De oppositie ziet sportwethouder Jan den Teuling graag sneuvelen op het sportpark dossier. Naar het schijnt komt de oppositie vandaag weer met een eigen sportplan. Het ziet er niet naar uit dat welk plan dan ook op 19 januari de eindstreep gaat halen. Het geduld van de lokale sportclubs wordt vermoedelijk nog weer langer op de proef gesteld.

