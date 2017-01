Legionella in drie sportaccommodaties Maastricht

In drie sportaccommodaties in Maastricht is tijdens periodieke controle de legionella bacterie aangetroffen. Maastricht Sport laat nu door een extern bureau alle sporthallen en -zalen in de stad controleren op deze bacterie. Bij overschrijding van de norm zullen direct maatregelen worden getroffen.

legionella Aanwezigheid vanis geconstateerd in sporthal Belfort, in gymzaal Heer en in de kleedkamers van het clubgebouw van sportpark Zuid. Het controleniveau is nu opgeschaald.

Maatregelen

In alle tot nu toe geconstateerde gevallen gaat het om een ‘milde’ vorm van legionella. De bacterie werd in een relatief lage concentratie aangetroffen. Toch neemt Maastricht Sport, ondanks de lage concentratie, de volgende maatregelen:

Sporthal Belfort

In sporthal Belfort zijn berichten opgehangen om de gebruikers te informeren over de tijdelijke sluiting van de kleedruimten. De leidingen worden dagelijks normaal doorgespoeld. In sporthal Belfort zijn de kleedlokalen in elk geval in de eerste week van 2017 niet toegankelijk. De hal blijft wel volgens de planning geopend. De kleedruimten worden pas weer vrijgegeven als na een herkeuring blijkt dat de bacterie is verdwenen.

Gymzaal Heer

In gymzaal Heer aan de Kelvinstraat wordt een chemische spoeling uitgevoerd om de bacterie te bestrijden. In de gymzaal is sprake van een iets hogere legionella concentratie. Omdat sporters alleen via de kleedlokalen de gymzaal kunnen bereiken, is deze sportlocatie tijdelijk buiten gebruik gesteld.

De gebruikers zijn geïnformeerd over deze situatie. Deze gymzaal wordt vrijgegeven zodra na herkeuring blijkt dat de bacterie is verwijderd.

Clubgebouw sportpark Zuid

Ook in het clubgebouw van sportpark Zuid – De Heeg wordt gedurende de eerste week van 2017 een chemische spoeling uitgevoerd. Hiermee moet de legionella bacterie uit de leidingen worden verwijderd. Voor deze locatie aan de Maastrichterweg geldt dat het clubgebouw tot na de uitslag van de hercontrole niet mag worden gebruikt. De gebruikers zijn hierover geïnformeerd.

