Kostenstijging Utrechtse buitensportclubs op handen

Grote Utrechtse clubs zoals Kampong, vv De Meern, Hercules en Sporting ’70 verwachten binnenkort slecht nieuws van de gemeente. Utrecht zal naar verwachting een veldhuurverhoging bekend maken van 30 à 40%. De clubs zullen een dergelijke kostenstijging echter niet zonder slag of stoot accepteren.



Utrecht gaat met uurprijzen en dal- en piektarieven werken. Vooral de grote, vitale sportclubs dreigen de dupe te worden van een nieuw tarievenstelsel.

Scheefgroei

Een voetbalclub betaalt nu 253 euro per uur voor een veld en dat zou 359 euro worden. De huur van een hockeyveld stijgt naar verwachting ook, van 253 naar 326 euro. Vóór 18:00 uur betalen de clubs 72% van het uurtarief. Utrecht wil via deze kostenstijging de scheefgroei opheffen tussen de kosten van binnen- en buitensport.

Duizenden euro’s meer

De grote clubs zijn in dit nieuwe systeem de grote verliezer omdat zij veel uren afnemen. Voor clubs als Kampong en Hercules zouden de kosten jaarlijks met vele duizenden euro’s oplopen. BenW legt in de eerste week van februari het tarievenvoorstel aan de gemeenteraad voor.

Kostenstijging is de wereld op z’n kop

“Dit plan is de wereld op zijn kop want Utrecht streeft al jaren naar vitale verenigingen in de stad. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, dan worden wij gestraft omdat wij onze zaken netjes voor elkaar hebben”, stelt Kampong Voetbalvoorzitter Frank van Heusden.

Jaarlijkse indexering is prima

Voorzitter Wim Stolwijk van vv De Meern is niet van plan om mee te doen aan het nieuwe stelstel. “Wij hebben, sinds wij ons nieuwe complex betrokken in 2005, een huurovereenkomst met de gemeente. Met de jaarlijkse indexering kunnen wij nog wel leven maar Utrecht kan niet eenzijdig de huurovereenkomst aanpassen.”

Welk kostenverschil dan precies

Ook Hercules en Sporting ’70 volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hebben over de kostenstijging herhaaldelijk met de gemeente Utrecht gesproken. Sporting-voorzitter Bart van Steen wil dat Utrecht eerst de kostenverschillen van binnen- en buitensport duidelijk maakt.

