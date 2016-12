Geluidsversterking Molenbeek Heerde aan banden

De sportclubs die in de gemeente Heerde gebruik maken van het Sportpark Molenbeek zitten tussen hamer en aambeeld. “De gemeente is bezig om ons, vanwege een probleem met de geluidsversterking, de nek om te draaien”, stelt SKOV-voorzitter Bertus Dokter in het clubblad De Sprinter van de Skeelerclub.

Al meer dan twaalf jaar speelt er rond Sportpark Molenbeek een probleem m.b.t. geluidsoverlast van vv Heerde, De Gemzen en SKOV.

Erfpachtcontract Molenbeek

Sportpark Molenbeek is eigendom van een stichting uit 1922 die het erf en de beken rond een oude papierfabriek in stand houdt. Heerde sloot met deze stichting ooit een erfpachtcontract om een sportpark aan te mogen leggen. Dat mocht, zolang de gemeente maar van de bomen af zou blijven. Vervolgens verhuisde vv Heerde naar Molenbeek, later volgden av De Gemzen en SKOV.

Geluidsversterking afbouwen

Bij de aanleg van de nieuwe atletiekbaan in 2004 ondertekende de gemeente een nieuwe overeenkomst van de grondeigenaar waarin als beperkende voorwaarde stond dat het gebruik van geluidsversterking moest worden afgebouwd.

Geluidsinstallatie is onontbeerlijk

Geluidsversterking bij vv Heerde is nu maximaal zes dagen per week en slechts vijf minuten voor elke wedstrijd van het eerste toegestaan. Voor atletiekvereniging de Gemzen en de skeelerclub is het gebruik van een geluidsinstallatie echter onontbeerlijk om wedstrijden in goede banen te leiden. SKOV kreeg van de gemeente zelfs een geluidsinstallatie waarbij het geluid naar binnen is gericht.

5.000 euro per overtreding

Maar in de overeenkomst tussen Heerde en de stichting – waar de clubs niet in zijn gekend – staat dat geluidsversterking in 2017 nog slechts drie dagen per week gebruikt mag worden. Daarop zijn de clubs met de gemeente om de tafel gaan zitten die liet weten de boetes die zij eventueel van de stichting opgelegd krijgen – en die kunnen oplopen tot 5.000 euro per overtreding – door te zullen berekenen aan de clubs.

