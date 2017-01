Commotie rond geheimhouding kunstgrasdeal Blaricum

Er heerst grote onvrede rond de geheimhouding van de kunstgrasdeal tussen BVV en de gemeente Blaricum. BenW zou dit hoofdpijndossier uit de wereld hebben geholpen door de gemeenteraad voor haar karretje te spannen.

Raadslid Rosmarijn Boender (VVD) wilde de geheime stukken over de kunstgrasdeal (600.000 euro) via een motie openbaar laten maken. Zij kreeg alleen steun van D66 en Democratisch Alternatief Blaricum.

Geheime motivatie van de geheimhouding

Dat zelfs de motivatie van de geheimhouding geheim is vindt de VVD “onwaardig aan transparant bestuur.” Boender: “BVV trok al sinds 2014 bij de gemeente aan de bel over de slechte kwaliteit van het gemeentelijke kunstgrasveld. De voetbalclub vond daarover bij de gemeente echter weinig tot geen gehoor.”

Gemeenteraad niet geïnformeerd

Er is wel intensief contact geweest over de kleedkamers maar niet over de staat van het kunstgras. Wat daarover met de betrokken ambtenaar is gedeeld, wist sportwethouder Liesbeth Boersen niet. Was dat wel het geval geweest, dan had Boersen de raad tijdig kunnen informeren over het feit dat er voor veldrenovatie vervroegd veel geld zou moeten worden vrijgemaakt.”

Mes op de keel van de gemeenteraad

“Dat de raad niet tijdig en niet volledig is geïnformeerd is kwalijk. BVV vroeg begin 2016 zelf al een offerte voor renovatie aan en dat wist de gemeente. Pas toen een geldschieter van BVV bij de wethouder aanklopte werd de raad geïnformeerd. Dat was vlak voor de start van de aanleg en de raad kreeg via een motie het mes op de keel.

Absoluut beschamend

Raadslid Bruintjes: “Als mevrouw Boersen aangeeft geen behoefte te hebben aan een herhaling van zetten, dan is dat absoluut beschamend.” Bruintjes stelde eerder al vast dat er informatie werd achtergehouden en dat de gemeente haar eigen regels omzeild. Het raadslid adviseerde wethouder Boersen om de eer aan zichzelf te houden.

