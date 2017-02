Emmen sluit tijdelijk maar per direct turnhal Klazienaveen

Drie turnverenigingen in de gemeente Emmen maken gebruik van de turnhal aan de Koriander in Klazienaveen. Deze hal is echter op last van de gemeente Emmen tijdelijk maar per direct gesloten. De verenigingen waren hierover niet ingelicht door de particuliere eigenaar van de hal.

Turnteam Drenthe , de club van Nederlands kampioen Lars Boerrigter, zit ineens zonder accommodatie nu de turnhal gesloten is. De gemeente heeft de hal echter met een goede reden gesloten.

Veiligheid niet in orde

De gemeente heeft begin 2016 de veiligheid van de hal en de sportattributen gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat de hal op een aantal punten niet aan de veiligheidseisen voldeed. Emmen heeft deze punten met de eigenaar gedeeld en aangegeven dat de veiligheid z.s.m. moest worden hersteld.

Tijdelijk gesloten

Na beloftes en toezeggingen van de eigenaar bleken de problemen steeds maar niet te worden opgelost. Ook niet na een laatste waarschuwing Emmen dat de hal anders zou worden gesloten. De gemeente had er geen behoefte aan om de put te dempen nadat het kalf is verdronken en besloot daarom de hal weliswaar tijdelijk te sluiten.

Het is een keer klaar

De stichting heeft al een jaar lang de gelegenheid gehad om alle veiligheidsaspecten weer in orde te brengen. De Stichting Topturnen Emmen, de beheerder van de hal en de toestellen, zou over de sluiting echter ‘in het duister tasten’. Maar op een bepaald moment is het voor de gemeente klaar. Dat is dan ook het moment dat een hal tijdelijk wordt gesloten totdat deze weer veilig is.

Emmen helpt met andere locaties

“Dit is vervelend voor de clubs die middenin hun wedstrijdseizoen zitten”, stelt Harm Lassche, afdelingsmanager sport en cultuur van de gemeente. “De gemeente helpt de clubs echter om tijdelijk op andere locaties te trainen en turnen. Maar zolang hun hal niet veilig is blijft deze dicht.”

