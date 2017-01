Op 20 januari hield het Sportbedrijf Amstelveen het Amstelveens Sportgala. Directeur Dave Offenbach greep dit gala aan om bekend te maken dat hij op 1 juli as. vertrekt. De Raad van Toezicht moet nu op zoek naar een nieuwe directeur voor het Sportbedrijf.

Go Marketing “Dave Offenbach kiest via zijn bedrijf, voor zelfstandig ondernemerschap. Hij blijft werken aan zijn passie voor sport, bewegen en vitaliteit”, zo laat het Sportbedrijf in een persbericht weten.

Meer en gezond bewegen

Het Sportbedrijf laat met circa 100 mensen de inwoners van Amstelveen meer en gezond bewegen. Sportbedrijf Amstelveen heeft geen winstoogmerk maar krijgt via producten, diensten en/of financiële bijdragen steun van vele ondernemingen en instanties. De organisatie is weliswaar niet commercieel, maar heeft wel een zakelijk inslag.

Onrust onder werknemers

Eind oktober 2016 ontstond commotie bij de werknemers van het Sportbedrijf. De zaken zouden onder leiding van Offenbach “niet lekker lopen.” Het personeel had moeite met zijn managementstijl. Zij spraken hierover destijds hun ongerustheid uit in een brief aan de Raad van Toezicht.

Professionalisering Sportbedrijf Amstelveen

Deze Raad van Toezicht bedankt Offenbach nu voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Voorzitter John de Die: “Dave Offenbach heeft met enthousiasme en passie gewerkt aan de ontwikkeling van de sport in Amstelveen. Hij heeft zich daarnaast ingezet voor de professionalisering van het Sportbedrijf. Onder zijn leiding is verdere invulling gegeven aan maatschappelijke verbinding tussen sport, welzijn, zorg en onderwijs”. De Raad van Toezicht gaat op korte termijn op zoek naar een nieuwe directeur.

