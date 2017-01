Den Helder verbindt lokale sport- en zorgwereld

De gemeente Den Helder zoekt het beste idee om inactieve inwoners via sport en beweging weer in de samenleving te laten deelnemen. De gemeente heeft hiervoor een prijsvraag uitgeschreven onder sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties. De winnaar ontvangt 10.000 euro om het idee direct uit te voeren.

Tijdens de ‘Zorg voor sport conferentie’ op 27 januari as. maakt de gemeente bekend welk idee als beste is aangewezen. Of de besten, want er kunnen meerdere ideeën zijn die niet voor elkaar onderdoen.

De meerwaarde van sport

Tijdens het congres staat de vraag centraal hoe zorg- en welzijnsaanbieders in Den Helder meer oog krijgen voor de meerwaarde van sport. Want alleen dan krijgen zij sportaanbieders zover de poorten vaker te openen voor kwetsbare inwoners. Ieder idee dient bij te dragen aan zelfredzaamheid.

Elkaar allereerst ontmoeten

Organisaties in de zorg- en de sportsector in Den Helder zullen elkaar allereerst moeten ontmoeten. Pas dan kunnen zij zich samen richten op het aanbieden van een gericht beweeg- en sportaanbod. Bijvoorbeeld aan mensen die langdurig ziek zijn (geweest) of die om andere redenen niet konden of kunnen deelnemen aan sport.

Voorbeelden van samenwerking

Dit congres moet beide sectoren de gelegenheid bieden om met elkaar kennis te maken. Tijdens het congres worden voorbeelden gegeven van succesvolle samenwerking van zorg- en sportaaanbieders. De deelnemers krijgen daarvoor een aantal inspiratiesessies aangeboden.

Aanmelden tot 22 januari

De organisatoren van deze bijeenkomst hebben er alles aan gedaan om de sport- en zorgclubs te informeren over het programma en de prijsvraag. Clubs of zorgorganisatie die toch geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich nog tot uiterlijk 22 januari as. melden. De heer Cees Kooy, beleidsadviseur bij de gemeente Den Helder is beschikbaar voor meer informatie.

