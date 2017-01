Accommodatie-onderhoud Tholen verder de deur uit

Ook in de gemeente Tholen worden de korfbal- en voetbalclubs binnenkort zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van hun accommodaties. De gemeente denkt daar 71.000 euro per jaar mee te kunnen besparen. Er wordt een sportstichting opgericht waarin de clubs zullen gaan samenwerken.

De Thoolse Voetbal Federatie geeft aan dat er sprake zal zijn van een soort ‘warme overdracht’. Dat wil zeggen dat de gemeente de stichting in de eerste jaren met name technisch zal gaan begeleiden.

Meer vrijwilligers, minder ambtenaren

Aan de privatisering is door de gemeente een bezuiniging gekoppeld. De sportclubs zullen 50.000 euro moeten besparen op het onderhoud, onder meer door een intensievere inzet van vrijwilligers. De beperking van de inzet van ambtenaren en de overheveling van werkzaamheden, moet de gemeente een besparing van 71.000 euro gaan opleveren.

Voor 130.000 moet alles worden gedaan

De clubs krijgen van de gemeente nog maar 130.000 euro per jaar tot hun beschikking. Daarvoor moet alles worden gedaan. Aanvankelijk wilde Tholen niet verder gaan dan een ton per jaar maar dat bleek een te forse opgave voor de clubs. Het onderhoud wordt nu, in vergelijking met omliggende gemeenten, al vrij goedkoop uitgevoerd.

Tholen geeft al 30% minder subsidie

De sportverenigingen in Tholen zijn er de afgelopen jaren overigens financieel al flink bij ingeschoten. Terwijl de ledengroei al niet erg hoopgevend was, ging de huur van de sportvelden gemiddeld met 2% per jaar omhoog. Daarnaast is de gemeentelijke subsidie in vier jaar tijd met maar liefst 30% verlaagd.

Eerst langs de gemeenteraad

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. BenW van Tholen willen met de 8 clubs een overeenkomst sluiten voor tien jaar. Het is niet de eerste keer dat clubs in Tholen verantwoordelijk worden gesteld voor hun accommodaties. De tennisclubs van Oud-Vossemeer, Sint-Annaland, Eegedima en De Ruucstoppelen hadden op 1 januari 2016 al de primeur.

