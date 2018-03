Fitness verplicht voor medewerkers Bjorn Borg Zweden

Op het hoofdkantoor van sportmerk Bjorn Borg in Stockholm zijn de 60 werknemers elke vrijdag verplicht mee te doen met fitness. “En wie afhaakt, die moet maar opstappen”, vindt CEO Henrik Bunge.

Even lopen, fitness voor het personeel, bedrijven moedigen werknemers aan om te sporten. In Zweden gaan bedrijven daarin wat verder door sporten tijdens werkuren te verplichten.

Opstappen

Het sportmerk Bjorn Borg voerde twee jaar geleden verplicht fitness voor werknemers in, op initiatief van Bunge. “En wie daar niet aan wil meedoen maakt geen deel uit van de bedrijfscultuur. Die personen moeten dan maar opstappen”, zo stelde hij. “Maar tot nu toe is hier nog niemand om die reden vertrokken.”

Gelukkiger én productiever

Bunge is ervan overtuigd dat het sporten zijn werknemers gelukkiger én productiever maakt. Hij merkt op dat zijn bedrijf betere resultaten boekt sinds de maatregel is ingevoerd. “Samen fitness biedt ook nog voordelen want het brengt de afdelingen van het bedrijf dichter bij elkaar.”

Iedereen gelijk

“En als wij samen sporten is iedereen gelijk”, zegt Ida Lang die op de boekhouding werkt. “Welke functie je ook hebt, dat is tijdens fitness even niet van belang.” Werknemers kunnen zo hun verantwoordelijkheden van op het werk loslaten en elkaar op gelijke voet leren kennen.

Traditie

Maar ook andere bedrijven in Zweden, zoals het waterbedrijf Kalmar Vatten en bureau Rotpartner, hebben zulk sportbeleid. Dat is niet opvallend in een land met een traditie waarin vitaliteit en beweging belangrijk worden gevonden.

Daarom subsidiëren veel Zweedse bedrijven ook de sportieve activiteiten van hun personeel. De werknemers kunnen daarvoor jaarlijks tot 500 euro in rekening brengen. En voor de werkgevers is dat bedrag dan weer fiscaal aftrekbaar. Misschien een aardig idee voor Nederland?

