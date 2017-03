Vv Zuidland bleek kwetsbaar met slechts twee hoofdsponsors

Vv Zuidland had al zeven jaar lang dezelfde twee hoofdsponsors. Toen deze een stap terug dreigden te doen zag het bestuur hoe kwetsbaar de club was. Nieuw beleid was nodig en uiteindelijk vond de club de beste werkwijze. De club floreert nu op sponsorgebied als nooit tevoren.

Vv Zuidland bleek met twee hoofdsponsors financieel behoorlijk kwetsbaar. Dus krikte de sponsorcommissie het aantal hoofdsponsoren in anderhalf jaar tijd op naar twaalf.

Snel minder afhankelijk

“Wij moesten snel veel minder afhankelijk worden van onze twee hoofdsponsors en er een stel bij zoeken. En wij moesten hen echt meer te bieden hebben. We hebben daarom drie sponsorpakketten samengesteld, goud, zilver en brons. Er was wel wat lef voor nodig om het bedrag voor een hoofdsponsorschap te verminderen. Maar wij hebben het toch gedaan en met resultaat.”

Lef werd beloond

“Wij bonden in bijna anderhalf jaar 12 hoofdsponsors aan ons. In het verleden kwamen sommige sponsors nooit op de club maar nu krijgen zij van ons flink wat seizoenkaarten. Want één of twee is voor een groot bedrijf vaak niet voldoende. Nu kunnen de medewerkers ook gratis naar binnen. Hiermee vergroten wij de onderlinge band en die medewerkers bestellen ook nog een biertje in de kantine. Elk lid van de sponsorcommissie houdt verder contact met één vast bedrijf. En de kerstkaart brengen we daar even persoonlijk langs.”

Ook minder grote sponsors

“Wij zijn nu niet meer afhankelijk van een klein clubje hoofdsponsors en hebben met hen afspraken voor een langere periode.” Maar sponsorcoördinator Jos Van Loo probeert ook minder grote sponsors te binden. “Tegenwoordig roepen wij de bedrijfsnaam van sponsors om bij wedstrijden van het eerste elftal. En wij geven hen een prominente plek op de website.” Uiteindelijk hebben we ook de sponsorinkomsten flink kunnen verhogen. “Teamwork makes the dream work.”

