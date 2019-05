PIN Voorschot helpt sportclubs precies als het nodig is

Elke sportclub wil de clubkas zo gevuld mogelijk houden. Toch moeten clubs zo af en toe de portemonnee trekken voor situaties onder het kopje ‘onvoorzien’. En natuurlijk altijd wanneer het net niet uitkomt. Voor die clubs biedt PIN Voorschot uitkomst.

Sportverenigingen kunnen via PIN Voorschot tijdelijk en snel aan extra geld komen. Dat wordt stukje bij beetje via de pinbetalingen terugbetaald zonder dat een onderpand nodig is.

Er springt eens een leiding

Elke club heeft zo af en toe wel eens een tegenvaller. In de keuken geeft een afwasmachine de geest of de dag voor een toernooi springt er een leiding. En die kosten kan een club er dan vaak even net niet bij hebben. PIN Voorschot lost zo’n probleem dan snel op zonder dat het de clubkas veel pijn doet.

Hoe werkt PIN Voorschot

Eigenlijk heel eenvoudig want de club belt of e-mailt gewoon even. Dan komt er op afspraak even iemand langs om uw vragen te beantwoorden en te helpen met een aanvraag. Het bedrijf geeft al binnen 2 dagen uitsluitsel. En na goedkeuring heeft u ook al binnen 2 dagen het geld op uw rekening.

Betaling via PIN-apparaat

De aflossing van het voorschot verloopt vervolgens automatisch via het PIN-apparaat van de club. Het is dus wel een vereiste dat de club via een PIN-apparaat betalingen ontvangt.

En elke dag betaalt de club een vooraf afgesproken percentage van de PIN-omzet terug als aflossing. Heeft de club een dag veel omzet, dan betaalt u wat meer terug. Is het een dag wat rustiger of is er geen omzet dan betaalt de club even weinig of niks terug.

3.000 keer in vier jaar

PIN Voorschot is sinds maart 2015 actief in Nederland. In die korte periode zijn al zo’n 3.000 (!) ondernemers tijdelijk met een financiering geholpen. Eén van hen is Bart de Roos, voormalig horeca-exploitant bij HC Tilburg. “Ik had voor mijn dienstverlening snel extra financiële speelruimte nodig en kon daar al binnen een paar dagen over beschikken.”

