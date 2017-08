Sale, renovate en leaseback operatie Voordaan velden

De gemeente De Bilt neemt de vier hockeyvelden van MMHC Voordaan in Groenekan over. Het eerste veld dat door de gemeente is gerenoveerd, wordt op 1 september officieel in gebruik genomen.

Voordaan is, naast SCHC, de tweede hockeyclub in de gemeente De Bilt. De club beschikt over een waterveld, een semi-waterveld en twee zand-ingestrooide kunstgrasvelden.

Hoofdklasseclub

Voordaan was en is nog steeds de enige hockeyclub in de Nederlandse hoofdklasse die haar spelers geen salaris betaalt. De spelers van Heren 1 betalen ook gewoon contributie, fluiten hun wedstrijdjes en trainen diverse jeugdteams.

Gefaseerde overdracht velden

Bij het in gebruik nemen van het eerste gerenoveerde veld wordt ook de nieuwe huurovereenkomst ondertekend. Maar niet alle velden worden tegelijkertijd door de gemeente De Bilt overgenomen. Dat gebeurt pas in het jaar waarin zowel de fundering als de toplaag van één van de velden zal zijn vervangen.

Eigendomsoverdracht ‘om niet’

De afspraak is dat MMHC Voordaan het eigendom van de grond onder het veld ‘om niet’ overdraagt aan De Bilt. De gemeente zal vervolgens het veld renoveren en weer verhuren aan Voordaan.

In de zomer van 2017 is het eerste veld al aan De Bilt overgedragen en in opdracht van de gemeente voorzien van een nieuw kunstgrasveld.

Sale, renovate and leaseback

De velden van MMHC Voordaan zijn de laatste sportvelden in De Bilt die nog niet in eigendom zijn van de gemeente. Nadat deze sale, renovate en leaseback operatie is afgerond, en het eigendom van het laatste veld is overgedragen, zal een eind zijn gekomen aan die situatie.

