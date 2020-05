Noodkrediet voor sportclubs mogelijk via SWS

Veel sportclubs hebben door de coronacrisis financiële schade opgelopen. Zij betwijfelen vaak of zij nog wel aan hun financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. SWS biedt vanaf 1 mei via de banken een noodkrediet voor sportclubs.

“Een noodkrediet voor sportclubs is er om tijdelijk financiële problemen te verlichten. Het is dus niet bedoeld voor de clubs die dit probleem al langer hebben.”

De sportwereld compenseert clubs met coronaschade op allerlei manieren. Gemeenten helpen bijvoorbeeld met betalingsregelingen. Maar clubs kunnen ook gebruik maken van de TOGS-regeling van de overheid. En ook NOC*NSF, de Rabobank, het Oranjefonds en ING springen bij via fondsen.

ABN AMRO, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank schoten clubs al te hulp door aflossingen voor 6 maanden op te schorten. Toch kunnen de clubs nog een tekort hebben in hun exploitatie.

“Stel dat een club een ton coronaschade heeft en maar 20.000 euro eigen geld. Met 30.000 euro compensatie kom je dan nog steeds 50 mille te kort. Een borgstelling i.c.m. een kortlopend krediet kan dan voorkomen dat een club omvalt”, zo stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

“SWS mag onder voorwaarden gratis borgstellingen van maximaal 250.000 euro verstrekken. Daarvoor krijgen clubs een lening die zij inclusief rente moet terugbetalen. Het is dus geen gift. Een club moet de schade door corona aantonen en de lening kunnen aflossen.”

“Het noodkrediet voor sportclubs is er dus niet om tekorten van voor deze crisis te financieren. Het is denkbaar dat SWS een aanvraag voor een borgstelling afwijst”, stelt Zeegers. “In bepaalde gevallen kunnen wij het faillissement van een club dus niet voorkomen.”

De bijdrage van 10 miljoen euro van het Ministerie van VWS is onderdeel van een breder steunpakket voor de sport. “Ook via dit noodkrediet voor sportclubs van 10 miljoen ondersteun ik graag de clubs”, zo stelt Minister Van Rijn.

Follow @Allesportzaken