Jeugdsportfonds Zeeland aangesproken voor zwemles

Het aantal ouders in Zeeland dat de zwemlessen voor hun kind niet kan betalen, is sterk toegenomen. Bijna 1.000 Zeeuwse gezinnen hebben daarom in 2017 een beroep gedaan op een bijdrage van het Jeugdsportfonds Zeeland.

In 2013 kregen Zeeuwse ouders steun voor 350 kinderen. Maar nu het schoolzwemmen in veel gemeenten is afgeschaft, moeten ouders zelf de kosten voor zwemlessen betalen.

Eénderde van de bijdragen

Het Jeugdsportfonds is eigenlijk niet opgericht om zwemlessen te financieren. Maar inmiddels gaat ongeveer één derde van alle bijdragen naar zwemlessen omdat de kosten hiervoor kunnen oplopen tot wel 900 euro.

Discussie binnen Jeugdsportfonds Zeeland

“Daar is wel discussie over geweest”, stelt Dennis Plantinga van het Jeugdsportfonds Zeeland. “Maar Zeeland is een waterrijke provincie en voor veel kinderen is zwemmen het begin van een sportieve carrière. En als wij hen daarbij kunnen helpen, dan doen we dat dus.”

Groter aantal

Het aantal ouders dat de zwemles niet kan betalen, is waarschijnlijk nog veel groter dan de 1.000 aanvragers. Maar door onwetendheid of schaamte klopt lang niet iedereen die voor een bijdrage in aanmerking komt, bij het Jeugdsportfonds aan.

Over twee jaar

Ouders die maximaal 120% van het sociaal minimum ontvangen, kunnen jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten krijgen van 225 euro. De rest moeten zij dan zelf bijleggen of de zwemlessen over twee jaar uitsmeren. Hierdoor kunnen zij 450 euro krijgen.

Uitdaging

In 2017 hielp het Jeugdsportfonds 2.405 Zeeuwse gezinnen met de betaling van de contributie voor een sportclub. “Maar dat zouden er veel meer kunnen zijn”, zegt Plantinga. “Ik schat dat het Jeugdsportfonds Zeeland nu zo’n 50% van de arme gezinnen helpt. Het blijft een uitdaging om ook die andere, moeilijk te bereiken, 50% aan te spreken.

500 tussenpersonen

De bijdrage van het Jeugdsportfonds wordt rechtstreeks naar de sportclub overgemaakt. Het Jeugdsportfonds werkt daarvoor samen met 500 tussenpersonen zoals gemeenten, jeugdzorg of de schuldhulpverlening. In Zeeland doet alleen Noord-Beveland niet mee aan het Jeugdsportfonds Zeeland. Deze gemeente heeft een eigen regeling voor het schoolzwemmen.

