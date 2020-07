Vergoeding hulpmiddelen sporters met een beperking

Over het belang van sport bestaat geen misverstand. In de loop van de jaren zijn er vele miljoenen euro’s uitgegeven om mensen aan het bewegen te krijgen. Want een gezonde levensstijl kan niet zonder sport.

De volksgezondheid zou een stuk slechter zijn als we niet met regelmaat zouden sporten. En dat gebeurt vaak in club- of groepsverband en draagt dus bij aan de sociale cohesie.

Van het kastje naar de muur

Waarom wordt het een grote groep Nederlanders dan zo moeilijk gemaakt om te sporten? Trouw schreef er op 20 juli al over. Tienduizenden mensen met een fysieke beperking doen niet aan sport. Zij krijgen namelijk geen vergoeding van de hulpmiddelen die ze nodig hebben om te kunnen sporten.

Zij doen echt wel pogingen om die vergoeding te krijgen. Maar veel instanties sturen hen van het kastje naar de muur. Gemeenten gaan namelijk weer anders met vergoedingen om dan zorgverzekeraars. En de ene gemeente keert wel uit terwijl de andere maar blijft weigeren.

Uitvoering van de WMO

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzocht dit probleem. Het centrum stuitte bijvoorbeeld op een rolstoel-basketbalteam met spelers uit diverse gemeenten. De ene speler kreeg de rolstoel volledig vergoed, terwijl anderen deze zelf maar moesten betalen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. De ene ­gemeente vindt dat sporthulpmiddelen daar niet onder vallen. De andere meent van wel maar vindt de vergoeding weer te hoog.

Volstrekt onoverzichtelijk

Of gemeenten verwijzen door naar de zorgverzekeraar die ook niet één lijn trekken. Zij vergoeden protheses alleen als die voor dagelijks gebruik bedoeld zijn en sporthulpmiddelen dus niet. Maar zij geven weer wel een vergoeding van de hulpmiddelen zoals blades.

Althans in theorie, want in de praktijk betalen zij vrijwel nooit uit. En de ene gemeente vergoedt zo’n ­blade wél en de ander weer niet. Het is voor aanvragers kortom volstrekt onoverzichtelijk.

Dit moet toch op te lossen zijn?

Gemeenten moeten bij de uitvoering van de Wmo natuurlijk voortdurend afwegingen maken. Daarom is het goed nieuws dat het ministerie van VWS broedt op plannen voor een landelijk loket. Hier kunnen sporters met een fysieke beperking terecht voor vragen en vergoeding van hulpmiddelen.

Laat het ministerie hier doorpakken zodat deze grote groep niet langer langs de zijlijn staat. Dit moet toch op te lossen zijn want zij willen ook graag gewoon sporten.

