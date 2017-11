Clubs in Venray kunnen meepraten over subsidiebeleid

De gemeente Venray wil haar subsidiebeleid verbeteren en wil daarover praten met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Alle wel, maar ook niet, subsidie ontvangers zijn daarvoor op 6, 12 en 13 december as. van harte welkom.

Venray subsidieert maatschappelijke organisaties en sportclubs elk jaar voor ruim 6 miljoen euro. Daar is niets mis mee zolang het geld maar bijdraagt aan het bereiken van de doelen. En of dat altijd het geval is, betwijfelt de gemeente Venray.

Niet de bedoeling om te bezuinigen

Venray wil niet op het subsidiebudget bezuinigen maar denkt dat de besteding anders en beter moet. Daarom wil de gemeente met alle betrokkenen nagaan of subsidie wel de meest gewenste vorm van ondersteuning is.

Ervaringen en wensen

Om een effectiever subsidiebeleid te ontwikkelen, wil Venray hierover gaan praten. De gemeente wil met ambtenaren, raadsleden en bestuurders naar elkaars ervaringen en wensen gaan luisteren. Daaruit moet een subsidiebeleid ontstaan dat transparant, stimulerend en effectief is.

Drie kernvragen

De gemeente heeft daarvoor kaders opgesteld. Uitgangspunten zijn voor wat hoort wat, subsidie als stimulans, verbetering van de kwaliteit en meer samenwerking. In de dialoog staan drie vragen centraal:

• welke ervaringen hebben clubs met het huidige subsidiebeleid;

• welke wensen hebben de clubs en

• wat is de mening over de kaders die de gemeente hanteert

Dialoogronde december

Voor de gesprekken in december zijn dus de maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Alle clubs en stichtingen die subsidie krijgen zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen. Maar ook clubs die geen subsidie ontvangen, kunnen zich aanmelden bij Mieke Peeters van de gemeente Venray.

Drie datums

Omdat het om veel organisaties gaat worden de dialogen op 6, 12 en 13 december gehouden. Deelnemers moeten bij hun aanmelding wel even aangeven op welke datum zij bij voorkeur willen aanschuiven.

