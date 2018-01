Nieuwe subsidieronde collectieve zonprojecten Utrecht

Utrecht stelt dit jaar 125.000 euro beschikbaar om collectieve projecten met zonne-energie te stimuleren. Via de regeling moet voor circa 1,5 MWp (stroom voor 30.000 huishoudens) aan zonprojecten kunnen worden gerealiseerd.

Ook sportverenigingen kunnen met minimaal 10 deelnemers en 15 kWp (zo’n 60 panelen) een aanvraag doen voor collectieve zonprojecten.

Utrecht stimuleert zonprojecten

De regeling draagt bij aan de doelstelling van de gemeente Utrecht om te verduurzamen en in 2020 op 10% van de Utrechtse daken zonnepanelen te hebben liggen.

De gemeente stimuleert de projecten door de aanloopkosten te financieren en initiatiefnemers te ondersteunen. Tevens worden eigenaren gestimuleerd om dakruimte beschikbaar te stellen.

Onbenutte maar geschikte daken

“Wij zien veel onbenutte maar, voor de opwekking van energie, geschikte daken bij bedrijven, instellingen en andere eigenaren”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Met collectieve zonne-energieprojecten kunnen wij die opwekking uitbreiden.”

“Die uitbreiding is nodig om de doelstelling van de gemeente te halen. Bij collectieve zonne-energieprojecten worden immers meer zonnepanelen geplaatst dan bij particuliere eigenaren.”

Strikte criteria

Om de kans van slagen per project te vergroten, zijn door de gemeente strikte criteria opgesteld. Zo is de hoogte van de subsidie 0,08 euro per Wp gerealiseerd vermogen en afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Doorlooptijd is verlengd

Aanvragers krijgen de helft van de subsidie die is toegezegd uitbetaald nadat de zonprojecten zijn gerealiseerd. Ook is de doorlooptijd verhoogd naar een jaar, omdat is gebleken dat collectieve zonprojecten veel tijd in beslag nemen. Utrecht verschuift het accent dus van het proces en het onderzoek, naar de realisatie.

Kennis online beschikbaar

De eerste regeling heeft de gemeente veel kennis opgeleverd. Deze wordt door de gemeente online beschikbaar gesteld om te voorkomen dat voor ieder project steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. Subsidieaanvragen voor 2018 kunnen tot 1 oktober worden ingediend of tot wanneer het budget is uitgeput.

