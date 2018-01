EDS subsidieronde 2018 is om 09:00 uur losgebarsten

Sinds vanochtend 09:00 uur kan weer een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

RVO Voor de subsidieregeling EDS is jaarlijks 6 miljoen euro beschikbaar. Het loopt bij deweer storm want rond 12:00 uur was de website tijdelijk al even onbereikbaar.

Sportclubs- en stichtingen

Alle sportclubs die via een sportbond zijn aangesloten bij NOC*NSF, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling EDS. Evenals sportstichtingen die – gedeeltelijk – eigenaar zijn van een accommodatie die door één of meer clubs wordt gebruikt. De maatregelen die voor subsidie in aanmerking staan in de maatregellijst.

Aanvragen

Aanvragen kunnen dus vanaf vandaag 09:00 uur t/m 7 december worden ingediend. Dat kan met een eHerkenning met niveau 1 (eH1) via de website van de RVO. Zonder deze eHerkenning kan geen digitale aanvraag via het eLoket worden gedaan. Bij een aanvraag moeten worden meegestuurd:

• het ingevulde Verklaring De-minimissteun;

• een ondertekende overeenkomst tot aanschaf van maatregelen en, indien van toepassing,

• ook een kopie van het energieadvies

Realisatie en wijzigingen

De maatregel waarvoor subsidie wordt verstrekt, dient binnen een jaar na verlening te zijn genomen. Ontbinding of wijziging van de overeenkomst dient altijd via RVO.nl te worden gemeld. Een wijziging kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat de verleende EDS subsidie wordt ingetrokken of teruggevorderd.

Vaststelling subsidie

Bij een bedrag van maximaal 25.000 euro hoeft de aanvrager geen extra aanvraag te doen. Bedragen tussen 25.000 en 125.000 euro moeten uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij RVO zijn aangevraagd. Met de aanvraag dient een eindrapportage mee te worden gestuurd dat bestaat uit:

• een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd

• een kopie van de factuur van de uitgevoerde maatregel

Energieadvies bonus

Aanvragers die eerst een energieadvies hebben laten opstellen, krijgen daarvoor mogelijk een extra bonus van 500 euro. Het RVO verstrekt deze éénmalig per uitgebracht advies dat na 1 januari 2012 moet zijn afgegeven. De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en maakt vervolgens binnen 8 weken de beslissing bekend.

