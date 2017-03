Subsidieregeling EDS in trek bij voetbal- en tennisclubs

Met name voetbal- en tennisclubsĀ hebben dit jaar subsidie aangevraagd voor zonnepanelen, LED-verlichting of isolerende maatregelen. Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) op 30 maart jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar de subsidieregeling is flink overvraagd.

Per 1 maart 2017 waren 583 subsidie aanvragen ingediend voor een bedrag van 6,7 miljoen euro ligt. De aanvragen komen van 248 voetbalclubs, 178 tennis- en 35 hockeyverenigingen.

Overschrijding van het budget

Op het ogenblik is nog ongeveer de helft van de aanvragen in behandeling. Er is echter maar 6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het is volgens Van Rijn nog niet te zeggen of er, en zo ja hoeveel, aanvragen moeten worden afgewezen. Maar vanwege de overschrijding van het budget voor deze subsidieregeling zullen een aantal clubs teleurgesteld moeten worden.

Subsidieregeling met name voor zonnepanelen

Ruim een derde van de aanvragen voor de regeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ betreft een bijdrage voor de installatie van zonnepanelen. Een kwart van de aanvragers zoekt een bijdrage voor energiezuinige veldverlichting. Ook voor binnenverlichting en isolerende maatregelen zijn veel verzoeken binnengekomen.

Ministerie houdt de hand op de knip

Sportclubs hebben nu voor de verduurzaming van hun complex kennelijk grote behoefte aan een extra duwtje in de rug. Maar het Ministerie van VWS heeft al aangegeven niet bereid te zijn om extra geld vrij te maken voor deze populaire subsidieregeling.

