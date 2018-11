Subsidieonderzoek kan voor clubs de moeite lonen

Online subsidieonderzoek kan voor sportverenigingen de moeite lonen. Veel clubs willen graag sport en bewegen stimuleren en al helemaal als daar financiële steun voor kan worden verkregen.

Er zijn veel subsidies die niet altijd makkelijk te vinden zijn. Maar via de juiste bronnen kan een sportclub best subsidieonderzoek doen. Dat vraagt tijd maar hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Raadpleeg websites

Raadpleeg eerst eens de website van uw provincie of gemeente want de meeste subsidies zijn wel online te vinden. Onlangs startte in de provincie Overijssel bijvoorbeeld de subsidieregeling ‘Samen voor elkaar’.

Hierin daagt de provincie o.a. sportclubs uit om initiatieven te ontwikkelen om gezond(er) te leven en bewegen maar ook om sociale binding te stimuleren.

Database Kenniscentrum Sport

Bruikbaar is ook de Database Sportsubsidie van het Kenniscentrum Sport. Deze is te gebruiken nadat de club een login heeft aangevraagd.

Deze database toont alleen de subsidies en fondsen binnen het domein sport. De database bevat ook opties voor gemeenten die minder bruikbaar zijn voor sportclubs.

Trainersopleiding

De IJs- en Inlineskateclub Purmerend maakte dit jaar slim gebruik van een subsidie voor een trainersopleiding. Dankzij een bijdrage van de gemeente konden zij zonder hoge kosten een opleiding voor trainers organiseren. De club heeft de aanvraag voor deze subsidie vrij eenvoudig online kunnen indienen.

Er bestaan in Nederland voor sportclubs veel subsidiemogelijkheden. Toch kunnen clubs het gevoel krijgen op de website van hun gemeente niet alle informatie te kunnen vinden. Deze clubs doen er goed aan om met hun gemeente contact op te nemen en hun situatie voor te leggen.

SportStroom

Voor alle clubs geldt dat subsidieonderzoek de moeite waard kan zijn. En als uw club er toch niet (helemaal) uit komt, dan kunt u altijd nog aanleggen bij een bureau zoals SportStroom dat het doen van subsidie-aanvragen voor u kan organiseren.

Follow @Allesportzaken