Subsidiebron verduurzaming accommodaties uitgeput

Ruim 650 sportclubs en -stichtingen vroegen in 2017 subsidie aan voor energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. De 6,35 miljoen euro die daarvoor beschikbaar was, is geheel benut.

bedrijven Voor het jaar 2018 opent het ministerie van VWS via de RVO opnieuw deze subsidiebron. Veeldie de subsidie-aanvragen begeleiden, staan daarvoor al in de startblokken.

Vanaf 2 januari

Want de eigenaren van sportaccommodaties kunnen vanaf 2 januari 2018 weer aanvragen indienen tegen de dan geldende voorwaarden. En het aantal aanvragen zal naar verwachting het aantal van 2017 overtreffen. In de subsidiebron zit ook volgend jaar weer 6,35 miljoen euro.

Voetbalclubs grootste groep

De subsidiebron werd op 2 januari 2017 geopend. De regeling is een van de doelen zoals zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Het budget dat voorhanden was bestrijkt een klein deel het besparingspotentieel bij sportstichtingen en -clubs.

Zonnepanelen en verlichting

De meeste aanvragen werden dit jaar gedaan voor de aankoop en installatie van zonnepanelen voor lokale opwekking. Daarna werden veel aanvragen gedaan voor de aanleg van LED sport- en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers is voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs.

Geld van VWS

De regeling valt onder de Kaderwet EZ subsidies maar het budget komt van het ministerie van VWS. Andere regelingen voor het energiezuiniger maken van accommodaties zijn de Regeling Groenprojecten en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

