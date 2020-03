Subsidie voor LED en zonnepanelen wordt goed benut

Sportclubs hebben in 2020 al 8 miljoen euro subsidie voor LED en zonnepanelen aangevraagd. Via de BOSA-regeling is hiervoor dit jaar 87 miljoen euro beschikbaar.

De BOSA-regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten, inclusief btw. Per organisatie geldt een maximumsubsidiebedrag van 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar.

87 miljoen euro

Een sportclub mag meerdere aanvragen indienen. De DUS-I verdeelt de subsidie op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die volledig (!) zijn. De DUS-I kan aanvullende subsidie verstrekken voor:

– energiebesparende maatregelen;

– activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en;

– circulaire maatregelen

Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten, inclusief btw.

Bedrag toch verhoogd

In 2020 is 87 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling. Dat is 7 miljoen euro meer dan voor het jaar daarvoor. Dit bedrag is toch verhoogd terwijl de regeling vorig jaar niet geheel is uitgeput.

Per 1 januari is de regeling nog op een paar punten gewijzigd. Bij aanvragen van subsidie voor activiteiten die nog niet zijn gestart, ontvangen clubs bijvoorbeeld 80% van het toegekende bedrag vooraf. De resterende 20% voldoet de DUS-I pas nadat een project klaar is.

Subsidie voor LED en zonnepanelen

Stel dat een club de lichtmasten rond de velden wil vervangen. Dan komen de aanschaf van materialen en kosten van arbeid in aanmerking voor de BOSA-regeling. De standaardsubsidie is 20%. Maar voor LED-verlichting die aan de voorwaarden voldoet, kan een club tot 30% subsidie krijgen.

