Subsidie Sport en Bewegen Amersfoort beschikbaar

Sportclubs en inwoners van Amersfoort kunnen tot 22 december subsidie aanvragen voor sportactiviteiten en -investeringen. Het aanvragen is nu eenvoudiger via een online keuzeformulier.

Via de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor sportevenementen, sportvoorzieningen maar ook de inzet van vrijwilligers.

Verbeterpunten

De regeling is nog eens goed tegen het licht gehouden en ziet er nu anders uit. Hiervoor is ook goed gekeken naar het commentaar van vorig jaar van de aanvragers. Het doen van een aanvraag is o.a. een stuk makkelijker. Daarnaast kent de regeling nu ook de mogelijkheid om de inzet van vrijwilligers in een aanvraag op te nemen.

Subsidie beschikbaar

Voor het hele jaar 2018 is in totaal 615.000 euro subsidie beschikbaar voor:

• een klein of groot sportevenement dat in Amersfoort wordt gehouden en

• dat ook bestemd is voor de inwoners;

• initiatieven die een sportief gebruik van de openbare ruimte bevorderen;

• bewoners die samen met een club sport- en beweegactiviteiten willen organiseren;

• een fusie- of samenwerking van sportclubs;

• activiteiten en/of scholing van het clubkader, gericht op inactieve jongeren,

• 65-plussers en mensen met een beperking;

• een investering in de aanpassing, uitbreiding en/of nieuwbouw van een

• gemeentelijke sportaccommodatie.

Tot 22 december

Subsidie kan maar tot 22 december 2017 worden aangevraagd. Het nieuwe formulier hiervoor is te vinden op de website van de gemeente Amersfoort. Bewoners kunnen alleen samen met een sportclub of -stichting een aanvraag indienen.

