Subsidie op zonnepanelen blijft nog even ‘riant’

De versobering van subsidie op zonnepanelen is een jaar uitgesteld. Minister Wiebes hoopte per 1 januari 2020 een nieuwe regeling in te kunnen laten gaan. Maar hij zegt nu dat hij meer tijd nodig heeft.

Wiebes schreef de Tweede Kamer op 28 januari een brief . De ‘riante’ vergoeding voor zonne-energie is hem een doorn in het oog. Maar de regeling aanpassen vergt meer tijd dan gedacht.

Regeling wordt versoberd

Met de groeiende vraag naar zonnepanelen, nam ook de populariteit van de subsidieregeling toe. Deze werd te duur vond het kabinet Rutte III, en Wiebes kondigde in juni aan dat hij de regeling snel zou passen.

Nu krijgen de bezitters van zonnepanelen de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren nog inclusief belastingen vergoed. Maar de minister wil die regeling in de nabije toekomst versoberen.

Hoop van de minister

Het is de bedoeling dat deze bezitters voor de geleverde zonnestroom de – veel lagere – kale elektriciteitsprijs krijgen. Deze prijs zal worden aangevuld met een subsidie waarvan de hoogte elk jaar opnieuw zal worden vastgesteld.

Op die manier hoopt Wiebes dat de overheid minder geld kwijt is aan de regeling. Maar hij wil ook proberen om te voorkomen dat een investering in zonnepanelen niet in zeven jaar terugverdiend kan worden.

Ongeruste reacties

Nadat Wiebes deze voornemens aangekondigd had, kreeg hij veel ongeruste reacties van betrokken instanties die vrezen dat de nieuwe regeling voor subsidie op zonnepanelen problemen zal opleveren.

Op 28 januari kondigde hij daarom aan eerst goed te willen onderzoeken hoe de nieuwe regeling ‘zo veel mogelijk doelgroepen’ kan blijven bedienen. Maar dat vergt extra tijd en dus gaan de veranderingen hoogstwaarschijnlijk pas op 1 januari 2021 in.

