Provinciale Staten van Limburg is akkoord met een subsidie voor twee Limburgse sportaccommodaties. Er gaat 750.000 euro naar een wieleraccommodatie in Neer en twee ton naar een tafeltenniscentrum in Wessem.

Eind 2019 wilde Limburg waar de subsidies vandaan zouden komen. Een kleine 20 procent komt uit overgebleven middelen van 2019, het grootste deel zit in de begroting voor 2021.

Nu even niet

Het FvD was als enige partij tegen de subsidie. “Veel mkb-bedrijven dreigen ten onder dreigen te gaan. Het is niet te rechtvaardigen om in deze tijd bijna één miljoen euro uit te trekken voor twee accommodaties. In 2019 vonden wij dit nog een fantastisch plan maar we leven nu in een andere tijd. Daarom zeggen we ‘nu even niet’. Geef hier geen geld aan uit, het gaat om zaken die mensen in hun vrije tijd doen.”

Nieuwe generatie sporthelden

Maar de overige partijen dachten daar dus anders over. De subsidie voor de Limburgse sportaccommodaties is jaren geleden al toegezegd. En de provincie wil een betrouwbare overheid zijn en bovendien meer Limburgers aan het sporten krijgen. “Deze accommodaties trekken amateursporters aan die een nieuwe generatie Limburgse sporthelden kunnen vormen”, zei statenlid Marc Vervuurt.

Eens per maand een open dag

De PVV wil wel dat er één keer per maand een gratis open komt op beide accommodaties. “Zo daag je mensen uit om terug te komen. En dat is weer goed voor de exploitatie”, zo betoogde statenlid Roel van Bijnen. Hij wil ook meer aandacht voor veilig fietsverkeer op de openbare weg in Neer. “Wielrenners denken vaak dat zij de Tour de France rijden. Dat geeft vaak gevaarlijke situaties, mede omdat zij door rood rijden.” Sportgedeputeerde Joost van den Akker ziet niets in een verplichte gratis dag per maand.

Links Sportzaken.pro Bron 1Limburg