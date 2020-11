100% score aanvraag sportsubsidie in Enschede

De afdeling ‘subsidies’ van de gemeente Enschede heeft nauw contact met de sportregisseurs van Sportaal. Zij begeleiden samen het, voor de sportclubs, indienen van de aanvragen voor sportsubsidie in Enschede.

Ieder jaar blijkt deze samenwerking tussen Enschede en Sportaal succesvoller. Dit jaar is de score voor de eerste keer zelfs 100%.

Clubs zijn belangrijke partners

Jaarlijks kunnen de amateurclubs sportsubsidie aanvragen bij de gemeente Enschede. De stad beschouwt de lokale clubs als een belangrijke partner voor de uitvoering van het sportbeleid. De clubs moete wel elke aanvraag bij de gemeente verantwoorden. Ruim 100 verenigingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen.

“De mogelijkheid om een subsidie-aanvraag te doen bestaat al geruime tijd. Toch is het niet voor iedere vereniging vanzelfsprekend om dat te doen. Dat is vaak zonde omdat een bijdrage van de gemeente best flink kan zijn. En de verantwoording van een aanvraag is relatief eenvoudig”, stelt Zeki Baş van de gemeente.

Contact via sportregisseurs

Baş: “We houden alle aanvragen precies bij. En naarmate de deadline in zicht komt, zoeken we vaker contact met de clubs die nog geen aanvraag hebben ingediend. Dat loopt via de sportregisseurs van Sportaal. Zij hebben namelijk korte lijntjes met de clubs en weten bijna altijd de juiste persoon te benaderen.”

“De clubs die hun aanvraag eerst nog niet hadden ingediend, hadden daar zo hun redenen voor. Ze waren het vergeten of hadden het druk met COVID-19. Er was een wisseling in het bestuur of het invullen was een probleem bij gebrek aan computerkennis. Maar wij hebben alle clubs kunnen helpen en dit jaar zelfs een 100% score behaald”, zegt regisseur Mattijs van den Berg.

Een paar duizend euro

Secretaris Rianne Levink van Het Twentse Ros was er ‘nog niet aan toe gekomen’ om subsidie aan te vragen. “Maar na hulp van de sportregisseur komt nu toch maar mooi een paar duizend euro subsidie onze kant op. Die is zeer welkom in een tijd waarin door corona de begroting onder druk staat.”

