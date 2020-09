Limburgse sportclubs krijgen hulp bij subsidieaanvraag

Huis voor de Sport Limburg (HvdSL) en Sportsubsidie.nl werken vanaf 14 september intensief samen. Zij willen Limburgse sportclubs nóg beter aan subsidie voor hun plannen gaan helpen.

Veel sportclubs hebben goede ideeën maar geen geld om deze uit te voeren. Toch bestaan er ook voor clubs in Limburg honderden subsidie- en fondsregelingen.

Te ingewikkeld

Sportclubs willen graag meer mensen in beweging krijgen en houden. Maar veel projecten komen door geldgebrek niet van de grond. Toch is daarvoor vaak wel ergens een subsidie of fonds te vinden. Maar vrijwilligers weten de weg niet of de procedure voor een aanvraag is veel te ingewikkeld. “Die zoektocht naar geld voor projecten moet anders”, zegt Jack Opgenoord, directeur van HvdSL.

Van idee naar subsidie

Sportsubsidie.nl heeft, de naam zegt het al, veel ervaring met het aanvragen van sportsubsidies. Directeur Ben Moonen is specialist op het gebied van Europese aanvragen en kent de weg naar Europees geld.

“Door de samenwerking met HvdSL helpen wij Limburgse sportclubs van idee naar subsidie”, zegt Moonen. “HvdSL helpt clubs met het schrijven van hun plan en daarna doen wij een scan.

Vervolgens schatten wij in hoe groot de kans is dat een project geld krijgt toegewezen. Wij bereiden daarna het verzoek om subsidie voor, dienen het in en helpen clubs met de verantwoording.”

TASO-regeling ook voor Limburgse sportclubs

Opgenoord: “In mei zijn we een proef gestart met de digitale masterclass over de BOSA-regeling. Daar kregen wij zoveel goede reacties op, dat we op 17 september ook een masterclass voor de TASO-regeling geven.”

De TASO-regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor clubs in de schade door de coronamaatregelen. Ook Limburgse sportclubs kunnen deze regeling sinds 8 september aanvragen. De masterclass is gratis en uiteraard helpen wij clubs met hun aanvragen”, zo besluit Opgenoord.

Follow @Allesportzaken