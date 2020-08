Sportclubs niet druk met subsidie voor verduurzaming

Nederlandse sportclubs hebben dit kalenderjaar t/m half augustus, 27 miljoen euro subsidie voor verduurzaming aangevraagd. Dit geld is bedoeld om in accommodaties met o.m. LED-verlichting en zonnepanelen te investeren.

In de BOSA-subsidieregeling is nog 67 miljoen euro beschikbaar. Aanvankelijk bedroeg het budgeteuro. Maar dit bedrag verhoogde de overheid zelfs naar 94 miljoen euro.

De BOSA-regeling subsidieert 20 procent van de kosten voor verduurzaming, inclusief btw. En per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van 2,5 miljoen euro per kalenderjaar. Het is geen probleem als een club meerdere aanvragen indient. Een club kan ook nog eens aanvullende subsidie aanvragen voor:

– energiebesparende maatregelen;

– investeringen om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en

– circulaire maatregelen.

Deze aanvullende subsidie voor verduurzaming bedraagt maximaal 10 procent van de kosten, inclusief btw.

Aan het einde van het eerste kwartaal was pas voor 12 miljoen euro subsidie aangevraagd. Aan het einde van het tweede kwartaal, per eind juni, stond de teller op 22 miljoen.

In de zomerperiode dus maar voor zo’n 5 miljoen euro subsidie aangevraagd. De subsidiepot voor 2020 bij DUS-I is dus, net als vorig jaar rond deze tijd, nog niet eens leeg.

Dit jaar is niet het investeringsbedrag maar het te subsidiƫren bedrag leidend. En een club moet de investeringen wel binnen maximaal 12 maanden doen. Voor een club kan het dus handig zijn om het moment van investeren slim te plannen.

