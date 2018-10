EDS subsidie aanvragen of SBOS regeling afwachten?

De regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (SBOS) lijkt mooi omdat er maar liefst 87 miljoen euro subsidie beschikbaar komt. Dat lijkt veel maar dat is het eigenlijk niet.

De SBOS dient het btw-nadeel op te vangen dat ontstaat na de verruiming van de sportvrijstelling. Hierdoor komt het btw-aftrekrecht in veel gevallen te vervallen.

Geen vooraftrek meer

Vrijstelling van btw houdt in dat clubs over bepaalde investeringen geen btw meer hoeven te betalen. Fijn natuurlijk, maar het betekent tegelijkertijd ook dat het recht op btw vooraftrek vervalt.

De btw die aannemers in rekening brengen bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie, zal dus niet meer aftrekbaar zijn. Dat is ongunstig voor organisaties die daar voorheen wel recht op hadden.

Clubs kunnen subsidie aanvragen voor accommodatiebouw, -onderhoud of de aanschaf of onderhoud van sportmaterialen. Die is 20% over de investeringssom, inclusief btw. Voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen geldt een extra subsidie van 15% van de investering. Dus in totaal 35%.

Nog veel onduidelijkheid

Zo’n 87 miljoen euro is best een flink bedrag, maar er zijn in Nederland een kleine 24.000 sportclubs. En zeker 7.500 clubs zullen subsidie uit de SBOS regeling aanvragen. De bodem van de subsidiepot zal dus pijlsnel worden bereikt, en dat terwijl de EDS regeling nog niet is uitgeput.

SportStroom krijgt nu al zoveel vragen over deze regeling, dat daarvoor een apart e-mailadres is ingesteld. Stel gerust uw vraag of bel ons even via 0512 745 030. Het is hoe dan ook raadzaam om tijdig te starten met de voorbereiding.

Op volgorde van binnenkomst

De 87 miljoen euro subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van compleet ingevulde aanvragen. SportStroom krijgt veel vragen van clubs die zich ongerust maken over het doen van een aanvraag voor deze SBOS regeling. De regeling is ook best complex en niet altijd helder dus het is best te begrijpen dat deze clubs eerst bij SportStroom aanleggen.

