Subsidieaanvragen OSB 2017 kunnen worden ingediend

Vanaf 30 mei kan subsidie worden aangevraagd voor het ZonMw Onderzoeksprogramma Sport & Bewegen 2017 (OSB 2017). Voor dit programma is nu 1.680.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen nog t/m 5 oktober as. worden ingediend.

Kennisagenda Sport en Bewegen De oproep geldt voor 2-jarige projecten en aanvragen moeten passen in de thema’s ‘Een leven lang bewegen’, ‘Beter presteren’ en ‘De waarde(n) van sport’ uit de

Doel van het OSB 2017

Doel van het programma is om het onderzoek in en om de sport meer focus en massa te geven. Met het onderzoek dat op deze thema’s aansluit, en met toepassing van de onderzoeksgegevens, moet de opbrengst van de gefinancierde onderzoeken nog groter worden. De financiers zijn het Ministerie van VWS, de NWO, het Regieorgaan SIA en NOC*NSF.

Samenwerking kan beter

De onderlinge samenwerking tussen kennisinstellingen en de praktijk moet nog beter en daarom wil het OSB 2017 deze stimuleren. Voor financiering komen alleen maar de samenwerkingsverbanden in aanmerking die bestaan uit een combinatie van:

kennisinstellingen (universiteit en hogeschool);

een sportorganisatie en een bedrijf en

lokale of regionale overheden of maatschappelijke organisaties

Matchmaking

Voor instellingen die dit jaar een aanvraag willen indienen, vindt eerst op 22 juni as. een bijeenkomst plaats over de procedure. Hieraan is ook een matchmaking gekoppeld om zo snel mogelijk met potentiële partners in gesprek te raken. De aanvraag voor een subsidie kan uitsluitend maar worden ingediend via een universiteit of een hogeschool.

