Nijha Lochem gaat zorgouderen activeren

Sport- en speeltoestellenfabrikant Nijha uit Lochem heeft 180.000 euro subsidie gekregen. Met het geld wordt een project uitgewerkt dat is gericht op de reactivering van ouderen. Het bedrijf ontwikkelt daarvoor vier ‘Human Powered’ producten.

De vier te ontwikkelen producten zijn met name bedoeld om ouderen in zorg- en verpleeginstellingen te activeren en indien mogelijk ook meer te laten bewegen.

Nijha één van de 4 winnaars

De SBIR-regeling van VWS is bedoeld om kwetsbare groepen aan het sport en bewegen te krijgen en te houden. Via meerdere pitches kregen organisaties in heel Nederland een kans om deze SBIR-subsidie te bemachtigen. En uiteindelijk kregen maar vier partijen de subsidie toegewezen, waaronder dus Nijha in Lochem.

SBIR-regeling

Het budget voor deze SBIR-regeling bedraagt 860.000 euro. Voor onderzoek naar de haalbaarheid van bepaalde producten was 140.000 beschikbaar. Het aantal projecten dat voor een bijdrage in aanmerking kwam was mede afhankelijk van de prijs en de kwaliteit.

De opdrachtgever voor de regeling is het Ministerie van VWS maar een onafhankelijke commissie heeft alle inzendingen tegen het licht gehouden. Zo werd o.a. beoordeeld welke ideeën het beste aan de criteria voldeden.

Ouderenzorg

“De ideeën voor de producten die inzetbaar zijn in de ouderenzorg, worden in de komende periode verder uitgewerkt”, zo meldt het bedrijf. Deze ideeën zijn gebaseerd op het principe van de knijpkat zaklamp. Er is een fysieke inspanning voor nodig om zo’n apparaat ook echt te laten werken.

Licht, geluid of geur

Deze innovatie voor ouderen zorgt ervoor dat zij in beweging komen om het product te activeren. Bij de producten die Nijha ontwikkelt zal het resultaat van de handeling altijd zijn dat er een signaal ontstaat, zoals licht, een geluid of een geur ontstaat.

