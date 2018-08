Subsidieronde 2019 voor Sport en Bewegen Amersfoort

Voor 2019 stelt de gemeente Amersfoort weer 615.000 euro beschikbaar, net zoals voor 2018. Deze subsidieronde is bedoeld voor het organiseren van sportactiviteiten en -investeringen voor de stad.

Via deze regeling voor 2019, kan subsidie worden aangevraagd voor evenementen en sportvoorzieningen. Maar indien gewenst ook voor de inzet van vrijwilligers.

Deadline voor deze subsidieronde is vervroegd

De deadline voor het indienen van een aanvraag is dit jaar met bijna 4 maanden vervroegd. Aanvragen moeten nu uiterlijk op 1 oktober 2018 zijn ingediend. De activiteiten voor dit jaar zijn voor 551.000 gehonoreerd.

Het resterende bedrag van ruim 60.000 euro blijft – zoals vermeld in de tussentijdse rapportage over de eerste helft van dit jaar – bestemd voor sport, zo meldde de gemeente Amersfoort. De 615.000 euro van de subsidieronde voor 2019, kan beschikbaar worden gesteld voor activiteiten zoals:

• een incidenteel sportevenement voor de inwoners van Amersfoort;

• initiatieven die een sportief gebruik van de openbare ruimte stimuleren;

• initiatieven van inwoners die samen met een club activiteiten willen organiseren die zich richten op sport en bewegen;

• een fusie- of samenwerkingstraject van sportclubs;

• sportactiviteiten en/of kaderscholing die is gericht op inactieve jongeren, 65-plussers en mensen met een beperking;

• een investering in de aanpassing, uitbreiding en/of bouw van een gemeentelijke sportaccommodatie.

Voor 1 oktober

Een aanvraag moet dus uiterlijk voor 1 oktober as. zijn ingediend via de website van de gemeente. Een (gedeeltelijk) ingevuld formulier zal automatisch worden opgeslagen zodat dit later verder kan worden ingevuld. Bewoners kunnen een aanvraag ook samen met een sportclub of -stichting indienen.

Follow @Allesportzaken