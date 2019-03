Nederlandse Grand Prix krijgt geen staatsbijdrage

“Bedrijven organiseren commerciële sportevenementen ook zonder steun van de overheid. Een bijdrage voor een Nederlandse Grand Prix is daarom niet gerechtvaardigd”, zo laat minister Bruno Bruins weten.



Nederlandse Sportraad De Staat en de provincie Noord-Holland zullen, na de oproep van de, niet hun standpunt wijzigen m.b.t. de subsidieaanvraag van het circuit Zandvoort.

Geen bijdrage voor Nederlandse Grand Prix

In februari 2019 liet minister Bruno Bruins al weten een subsidieaanvraag van 5 miljoen euro af te wijzen. De regering wil geen geld steken in een evenement dat georganiseerd wordt door een grote commerciële partij zoals Liberty Media.

“Maar ook andere commerciële sportevenementen kunnen het af zonder steun van de overheid”, zo stelt Bruins. De regering juicht de komst van een F1-race toe en wil de organisatie best op een andere manier hulp bieden.

Andersoortige hulp

Het kost het circuit in Zandvoort zo’n 40 miljoen euro om de Grand Prix naar Nederland te halen. “Maar de overheid moet deze terugkeer dan wel steunen”, zo stelt organisator FOM. Het is onduidelijk of die steun een financiële bijdrage moet zijn of dat andersoortige hulp door de overheid ook geldt.

De gemeente Zandvoort ziet de Formule 1 graag terugkeren. “Maar wij zijn maar een kleine gemeente met weinig budget”, zegt een woordvoerder. “Wij kunnen dan ook geen miljoenen inbrengen.”

Wel niet-financiële steun

“De terugkeer van de Formule 1 race maakt deel uit van de voorjaarsnota van de gemeente. Maar Zandvoort zal die nota niet in maart bespreken. Het circuit kan wel sowieso rekenen op niet-financiële steun. De hele gemeenteraad van Zandvoort is namelijk voorstander van een terugkeer van de Grand Prix.”

CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen en gedeputeerde Jaap Bond brachten een bezoek aan Zandvoort. Zij herhaalden echter dat de provincie geen miljoenen betaalt om de Nederlandse Grand Prix binnen te halen. “Datt is geen kerntaak van de provincie”, aldus Bond.

