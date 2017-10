Meerlandenfonds helpt clubs met 50.000 euro subsidie

Het Meerlandenfonds in Rijsenhout is in het leven geroepen om o.a. sportclubs te ondersteunen. Ook dit jaar stelt het Meerlandenfonds, alweer voor de 11e keer, een bedrag van 50.000 euro ter beschikking.

aan te melden Dit bedrag is o.a. bedoeld voor vrijwilligers van sportclubs uit het verzorgingsgebied van Meerlanden. Zij kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen door zich

Regionale steun

Ieder jaar stort de Meerlanden 50.000 euro in het Meerlandenfonds om sportclubs, evenementen en goede doelen in de regio te steunen. Vrijwilligers van organisaties in het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen daarom van 1 oktober tot 1 november een aanvraag indienen.

Aanvragen voor steun

Naast verzoeken voor financiële sponsoring, krijgt het Meerlandenfonds jaarlijks o.a. veel aanvragen om sportclubs facilitair te steunen. Maar om de beste keuze te kunnen maken uit deze aanvragen, bekijkt het fonds eerst alle aanvragen aandachtig.

Betrokken bij de buurt

Een van de doelen van Meerlanden is meer betrokken te raken bij de buurt. Door samen te werken met bewoners en gemeenten, wil Meerlanden de lokale economie meerwaarde geven. Het bedrijf wil bovendien saamhorigheid stimuleren in de buurt en de betrokkenheid van bewoners een impuls geven.

Nog in oktober aanvragen

Het Meerlandenfonds wil sportclubs dus graag helpen. Bijvoorbeeld via het plaatsen van afvalbakken of het schoonvegen van een terrein na afloop van een sportevenement. Sportvrijwilligers kunnen pas voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking komen door zich nog deze maand met een project aan te melden.

