Vaak meer subsidievormen voor gemeenten en clubs

Welke sportsubsidie regelingen zijn er en op welke fondsen kunnen sportclubs en gemeenten een beroep doen? Het Kenniscentrum Sport biedt via de subsidiedatabase een overzicht van meer subsidievormen dan u zou denken.



Vaak zijn er voor sportclubs en gemeenten meer subsidievormen dan bestuurders in eerste instantie zouden vermoeden.

Veel vragen

Het Kenniscentrum Sport krijgt veel vragen over financiering, sponsoring en subsidies. Sportclubs stellen vragen zoals “bestaat er een sportsubsidie voor de aanleg van ons nieuwe kunstgrasveld”. Of “aan wie kunnen wij een bijdrage vragen voor ons sportinitiatief in een achterstandswijk?”

Database sportsubsidie

Gemeenten stellen ook veel vragen over alternatieve vormen van financiering of fondsen om hun sportclubs te helpen. In de database Sportsubsidie staat veel informatie over subsidieregelingen en fondsen. Overigens niet uitsluitend m.b.t. sport.

Na het inloggen kunnen gebruikers surfen naar de instanties en medewerkers die de subsidies verstrekken. Op de website is ook het meest recente nieuws in subsidieland te lezen.

Hoe werkt het?

Ga naar het Kenniscentrum Sport en registreer voor een gratis account. U ontvangt per e-mail (en soms in het spamfilter) een link. Nadat u uw account van een wachtwoord hebt voorzien, kunt u aan de slag met uw eerste zoekopdracht.

Meer subsidies aanvragen?

Vaak zijn er meer subsidievormen dan u in eerste instantie zou vermoeden. Zo bestaan er landelijke subsidies zoals de Sportimpuls. Met daarin regelingen voor doelgroepen zoals ‘Kinderen sportief op gewicht’ en ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’.

Ook zijn er vele fondsen en stichtingen waar sportclubs en gemeenten een subsidie kunnen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het Oranjefonds, de Johan Cruyff Foundation, de Dirk Kuyt Foundation of het Fonds Gehandicaptensport.

Sponsor vinden

Voor clubs die sponsors zoeken is de database niet geschikt. NOC*NSF en diverse sportbonden bieden via Sport.nl hulp aan sportclubs die sponsors zoeken. Daarnaast zijn er ook meerdere sponsoracties, zoals de Grote Club actie, die de clubs geld kunnen opleveren.

Follow @Allesportzaken