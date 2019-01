Magere subsidieregeling energiebesparing Rotterdam

Vanaf 2019 kunnen Rotterdamse sportclubs in aanmerking komen voor 33% subsidie. Deze subsidieregeling energiebesparing geldt naast de subsidie die het Rijk verstrekt.

Rotterdamse sportclubs kunnen vanaf 1 januari hulp krijgen bij de financiering van de kosten voor materiaal en installatie voor energiebesparende maatregelen.

Tot 68% subsidie

“Vanaf 1 januari 2019 is het voor Rotterdamse sportclubs nóg interessanter om te investeren in energiebesparende maatregelen,” stelt Liana Landman. Zij is adviseur bij Rotterdam Sportsupport.

“De landelijke regelingen zijn veranderd. Daarom past ook Rotterdam de subsidieregeling energiebesparing aan. Clubs kunnen nu 33% subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie, LED-verlichting en zonnepanelen.”

In combinatie met de landelijke regeling, waar clubs tot 35% subsidie kunnen krijgen, kan de subsidiebijdrage dus oplopen tot 68%. Club hoeven dan slechts 32% van een investering zelf te bekostigen”, aldus Landman. De subsidie die een sportclub kan aanvragen, mag maximaal 50.000 euro bedragen.

Ledverlichting via subsidieregeling energiebesparing

Jeu-de-boulesvereniging ‘Les francophiles’ stapte onlangs al over op ledverlichting. De club heeft nu zowel in de kantine als op het sportcomplex energiezuinige lampen hangen. Rotterdam Sportsupport hielp de financiering mogelijk te maken en koppelde de vereniging aan SportStroom. Dat bedrijf leverde en installeerde de LED-verlichting.

Richard Romijn, penningmeester van Les francophiles, is zeer te spreken over de nieuwe verlichting. “In de kantine hingen oude opwarmlampen die behoorlijk veel energie kostten. En het licht was niet eens mooi.”

“Nu heeft de club mooi wit licht van hoge kwaliteit. Het is voor ons dus echt de moeite waard geweest om over te stappen. Als andere clubs eens willen zien hoeveel beter onze verlichting nu is, dan zijn ze van harte welkom om een keer langs te komen.”

Opnieuw stimuleren

Sportwethouder Sven de Langen: “Met deze subsidie voor energiebesparing blijft Rotterdam de verduurzaming van clubs stimuleren. Sinds 2017 was daarvoor al zo’n 3 ton beschikbaar. Van dit bedrag resteert nog 150.000 euro.”

Dat restbedrag wordt nu ingezet voor de regeling die benut kan worden door 250 à 300 verenigingen. Dat lijkt voor een gemeente met de omvang van Rotterdam geen vetpot.

