Leergeld Venlo zit niet langer in geldnood

De stichting Leergeld Venlo verkeert niet meer in geldnood en verwacht dit jaar rond te komen. “De belangrijkste reden lijkt de toename van de welvaart”, zo stelt voorzitter Luuk Bruning.

Leergeld Venlo luidde in 2018 de noodklok en vroeg Venlo om bij te springen. Dit moest stopzetting van de hulp aan kinderen uit arme gezinnen vanaf oktober van dat jaar voorkomen .

300 euro per jaar

De stichting Leergeld is er voor ‘arme’ kinderen. De ouders kunnen per kind elk jaar één keer 300 euro voor hen aanvragen. Dat geld kunnen zij dan o.a. gebruiken voor betaling van de contributie van bijvoorbeeld een sportclub. Voor de betaling van zwemlessen geldt overigens een maximum van 450 euro.

Reserves van Leergeld Venlo waren uitgeput

De stichting vroeg de gemeente vorig jaar om 238.600 euro maar kreeg nul op het rekest. Venlo hield onverkort vast aan de met Leergeld afgesproken 216.000 euro. Volgens Venlo had de stichting nog reserves en kon zij ook elders aan geld komen. De stichting gaf aan dat die reserves al uitgeput waren maar Venlo gaf geen krimp.

Voorzitter Bruning heeft nu laten weten dat Leergeld Venlo 2018, ondanks de zorgen, goed is doorgekomen. Leergeld heeft namelijk elders extra inkomsten weten los te peuteren. “Daardoor hebben wij in 2018 toch alle verzoeken kunnen honoreren.”

Doelgroep dit jaar kleiner

Voor 2019 verwacht Bruning financieel weinig problemen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de doelgroep nu kleiner is. “Wij gaan er vanuit dat dit komt door de toegenomen welvaart. Dat zien we ook terug in de sociale kaart van Venlo.”

