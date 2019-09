Sportclubs Opmeer profiteren van kennis VVS ’46

De gemeente Opmeer geeft 74.000 euro subsidie aan VVS ’46 in Spanbroek. De vakkennis in het bestuur maakt namelijk de plaatsing van LED-verlichting bij vier sportclubs in één klap mogelijk.

De gemeenteraad besloot al om 80.000 euro opzij te zetten voor LED-verlichting op sportcomplexen. Maar voor een rijksbijdrage mogen alleen de clubs zelf aankloppen.

Nogal een wirwar

In Opmeer gaat willen WFHC Spire, vv Grasshoppers, sv AGSV en VVS ’46 over op LED. Bestuurslid Dirk Ranzijn van VVS ’46 blijkt nu de trekker te zijn van dit project.

Ranzijn zorgde ervoor dat de andere clubs konden inhaken en dat hij de aanvragen bij de juiste instanties indiende. “Het is nogal een wirwar van regelingen”, zo stelt het bestuurslid van VVS ’46. “Maar toevallig ben ik een beetje thuis in deze wereld.”

Bijdrage is goedgekeurd

Ranzijn heeft al bericht dat de aanvraag voor een bijdrage van het Rijk is goedgekeurd. Zes jaar geleden al onderzocht VVS ’46 voor het eerst of de club de oude verlichting door LED kon vervangen.

Dat betekent dat de clubs nu deels met eigen geld en deel met subsidie aan de slag kunnen. De clubs gaan het geld gebruiken voor aansluiting, techniek, lichtmasten en armaturen. Ranzijn: “Als alles erin zit besparen wij 30% op de energiekosten. En de lichtopbrengst zal zo’n beetje 25% beter zijn.”

Zak geld van Opmeer

En bovenop de bijdrage van het Rijk komt dus ook nog een zak geld van de gemeente. Het bijzondere daarvan is dat Opmeer haar subsidie naar VVS ’46 door schuift. “Het is mooi dat wij dit zo kunnen doen”, stelt sportwethouder Robert Tesselaar.

Het voorstel voor de subsidie komt binnenkort aan de orde in een vergadering van de gemeenteraad. “Dit hele project is erg goed voorbereid en dat komt voor een groot deel door de expertise van Ranzijn. Wij mogen echt in onze handjes knijpen dat vier clubs nu kunnen profiteren van de kennis van één bestuurslid.”

