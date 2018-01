Kindpakketten in Rucphen ook voor clublidmaatschap

Rucphen ontvangt sinds 2017 jaarlijks een bedrag van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierdoor kan de gemeente nu via kindpakketten iets extra doen voor kinderen die opgroeien in armoede. Bijvoorbeeld door het betalen van een lidmaatschap van een sportclub.

De eerste resultaten van de besteding van deze Klijnsma-gelden via drie kindpakketten zijn hoopvol. De gemeentelijke bijdrage wordt wel direct aan de club betaald.

Clublidmaatschap

Er zijn onder meer al 20 tweedehands fietsen verstrekt, 15 tweedehands computers en 47 kledingpakketten. In 68 gevallen betaalde Rucphen ook bepaalde schoolkosten. Al 10 kinderen zijn zwemles voor het A-diploma gaan volgen en 19 kinderen kwamen in aanmerking voor een clublidmaatschap.

“Het geld is goed terecht gekomen dus wij gaan dus zeker op deze manier door”, aldus wethouder welzijn Cees Evers. “De kindpakketten zijn voor sommige gezinnen helaas noodzakelijk”.

Drie paketten

Er zijn een drietal kindpakketten beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Deze pakketten zijn:

• een babypakket;

• een pakket voor kinderen van 5 t/m 12 jaar en

• een pakket voor kinderen van 13 t/m 17 jaar

Stichting Leergeld

Het beschikbaar stellen van de kindpakketten loopt via de Stichting Leergeld. Deze stichting heeft o.a. als doel om kinderen mee te laten doen met sport. Ook het laten deelnemen aan activiteiten van school en het faciliteren van mogelijkheden zoals het met de fiets naar school gaan en het huiswerk op de computer maken, maakt deel uit van het werk van deze stichting.

Voorbeeld

Over het verstrekken van de voorzieningen zegt Evers: “Voor enkele voorzieningen is de samenwerking gezocht met lokale ondernemers. Uit de complimenten die wij over onze aanpak ontvingen blijkt dat wij in de regio blijkbaar voorop lopen. Rucphen wordt met haar benadering inmiddels zelfs als voorbeeld gebruikt voor andere gemeenten.”

Follow @Allesportzaken