Clubs moeten investering BOSA subsidie slim plannen

Sportclubs kunnen al ruim 2 maanden aanspraak maken op een BOSA subsidieregeling van 87 miljoen euro. Die moet hen stimuleren om sportmaterialen te kopen en accommodaties te bouwen en/of te onderhouden.

Bestuurders beoordelen de afhandeling van de aanvragen door DUS-I in het algemeen als goed. DUS-I zal naar verwachting na 1 april as. de eerste BOSA-subsidie gaan toekennen.

Aankoop en onderhoud

Per 1 maart is er volgens DUS-I zo’n 45 miljoen euro subsidie aangevraagd. Dit bedrag loopt in de komende maanden op. Maar de vrees dat het budget in januari al op zou zijn, bleek ongegrond.

Veel bestuurders leggen de focus meer op de investeringen in bijvoorbeeld de kleedkamers of velden. Het is vaak niet duidelijk of de kosten voor het onderhoud van de accommodatie ook in aanmerkingen komen voor subsidie. Dat blijkt ook mogelijk.

Kies het moment van investeren

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de investeringen en kosten minimaal 5.000 euro bedragen. Voor investeringen geldt dus dat deze – bij een percentage van 20% – minimaal 25.000 euro moet bedragen.

Clubs die in duurzaamheid of toegankelijkheid willen investeren, moeten daar minimaal 14.285 euro aan uitgeven. Het subsidiabele en dus niet het investeringsbedrag is dus leidend.

Sportclubs kunnen hun investeringen in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden doen. Voor een club kan het dus heel slim zijn om het moment van investeren goed te plannen.

Aanvraag en uitkering BOSA

Sportclub die minder dat 25.000 euro subsidie aanvragen, dienen hun investeringen voor te financieren. Pas nadat offertes en betalingsbewijzen zijn overlegd, kan DUS-I subsidie verstrekken.

Er kan een flinke periode zitten tussen een aanvraag en de uitkering. Het is het voor sportclubs dus nuttig om hier rekening mee te houden in de liquiditeitsplanning. Voor een subsidie boven de 25.000 euro kan dus wel een voorschot worden aangevraagd.

Meer informatie over de BOSA subsidieregeling kan worden verkregen bij DUS-I, de uitvoerder van deze subsidieregeling.

