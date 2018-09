Subsidieaanvraag sportclubs vraagt om hulp gemeente

Het CDA in Dokkum wil dat de gemeente sportclubs gaat helpen bij het indienen van een subsidieaanvraag. “De inzet van vrijwilligers is belangrijk voor de clubs maar omdat zij het al druk genoeg en hebben, moet de gemeente helpen.

“Sport versterkt de ‘mienskipszin’ en draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Deze nieuwe subsidie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren”, stelt het CDA Dokkum.

Haast maken met subsidieaanvraag

Reden voor de oproep van de CDA fractie in Dokkum is een nieuwe subsidie van het Ministerie van VWS. “Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar.” Voor deze subsidiepot geldt op=op dus maant de partij het college van BenW om haast te maken.

Amateur-sportclubs kunnen extra subsidie aanvragen voor nieuwbouw van een clubhuis of het onderhouden van velden. Maar extra geld kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe sportmaterialen.

Investeren in de toekomst

De CDA-fractie roept het college van BenW op om de subsidie bij de clubs onder de aandacht te brengen. “Want met een gehonoreerde subsidieaanvraag kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging.”

Clubleden moeten wij koesteren

“In onze ‘nieuwe’ gemeente zijn maar liefst 13.000 inwoners lid van één van de sportverenigingen. Dat moeten wij koesteren”, zo vindt de fractie. “Want sport is gezond en het brengt mensen bij elkaar.”

“Sport versterkt bovendien de mienskipszin en draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van de inwoners. Deze nieuwe subsidie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren”, aldus het lokale CDA.

Follow @Allesportzaken