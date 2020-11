Steun in de rug 136 verenigingen Gooi en Vechtstreek

In totaal 136 clubs en verenigingen uit Gooi en Vechtstreek krijgen via Rabo Clubsupport een financiële bijdrage. Daarmee kan av Zuidwal uit Huizen bijvoorbeeld aan de slag met LED-verlichting en zonnepanelen.

Via Rabo ClubSupport konden sportverenigingen zich aanmelden voor hulp. Dat hebben dit jaar meer dan 30.000 clubs gedaan, bijna de helft meer dan in 2019.

LED-verlichting en zonnepanelen

In de regio Gooi en Vechtstreek meldden zich t/m 25 oktober maar liefst 136 clubs aan. De leden van de Rabobank konden op hun favoriete club stemmen. In de eerste week van november zijn de resultaten bekendgemaakt. Alle 136 deelnemende clubs in de regio zijn inmiddels verrast met een bedrag voor hun vereniging.

Een van die clubs is av Zuidwal die met de bijdrage LED-verlichting en zonnepanelen gaat plaatsen. “Een mooie stap in de verduurzaming van de club”, zo stelde de Rabobank.

Van 77 naar 29 procent

De Rabobank onderzocht onlangs de stand van zaken in het verenigingsleven. De bijdrage van de clubs aan het sociale welzijn blijkt door corona onder druk te staan. Nu de maatregelen nog verder zijn aangescherpt, komt hulp voor deze verenigingen dus als geroepen.

Tijdens de eerste lockdown tussen maart en juli viel het verenigingsleven al voor een groot deel stil. Daarvoor was 77 procent van de inwoners van Noord-Holland tenminste één keer per week op de club. Tijdens deze lockdown daalde dat naar 29 procent. Ruim 70 procent van de inwoners van de provincie geeft aan de club dan ook te missen.

Clubs Gooi en Vechtstreek in zwaar weer

“Sportclubs houden dus een belangrijke plek in ons sociale leven”, stelt Dennis Kooren. Hij is voorzitter van Rabobank Gooi en Vechtstreek. “Wij zien dat veel clubs financieel in zwaar weer zitten. Daarom blijft de bank zich via clubSupport inzetten voor hun welzijn. Het veel grotere aantal aanmeldingen geeft aan dat clubs ons dit jaar meer nodig hebben dan ooit.”

Follow @Allesportzaken