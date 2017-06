Hoogeveen lijkt winnaar van Drentse ijsbaansoap

De gemeente Hoogeveen kan rekenen op vijf miljoen euro subsidie voor het bouwen van een ijsbaan. Maar waar de overdekte ijsbaan over twee jaar komt te liggen is nog altijd niet duidelijk.

Een meerderheid in de Provinciale Staten van Drenthe is voor het voorstel van GS om de aanleg van een ijsbaan in Hoogeveen met vijf miljoen euro te steunen.

Eindelijk

“Eindelijk kunnen wij de baan gaan bouwen”, zegt een verheugde wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen, hoewel Provinciale Staten pas op 12 juli as. definitief een besluit neemt.

Sportwethouder Albert Smit van de gemeente Assen is niet teleurgesteld. “Ik had deze uitkomst wel verwacht. Assen had dat geld graag gehad maar we gaan gewoon door met ons eigen plan.”

Uitharden

Jan Dobben, vastgoeddirecteur bij VolkerWessels, en de gemeente Assen wekten de indruk dat de financiering een kwestie van ‘uitharden’ was. Maar gedeputeerde Henk Jumelet had zijn twijfels over het Dobben-plan voor Ice World in Assen. “Het duurde te lang en er was steeds geen volledige dekking.”

Grote ijsrevue

Het creëren van het ‘probleem’ van twee gemeenten die doorgaan met hun ijsbaanplannen, wordt gedeputeerde Jumelet aangerekend. “Dit is de grootste ijsrevue in Drenthe sinds er geen ijsbaan meer is”, stelt statenlid Henk Nijmeijer. “De situatie die nu is ontstaan, valt het college te verwijten.” Maar gedeputeerde Jumelet ziet geen probleem en voelt zich ook niet verantwoordelijk.

Assen moet nu uitwijken

Statenlid Bernadette van den Berg omschrijft de situatie als een ‘chicken race’. “Twee auto’s rijden met hoge snelheid op elkaar in en wie uitwijkt verliest. En dit is voor Assen een goed moment om uit te wijken.” zegt Van den Berg. Maar daar peinst wethouder Smit niet over. Hij trapt liever het gaspedaal verder in om Ice World, het attractiepark met ijsbaan bij het TT Circuit, snel en samen met Volker Wessels te realiseren.

Follow @Allesportzaken