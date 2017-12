Topsporttalent krijgt financiële hulp via SZW

NOC*NSF, het Yvonne van Gennip Talent Fonds en het Jeugdsportfonds krijgen samen budget van SZW. Hiermee kunnen zij topsporttalent uit gezinnen met een laag inkomen financieel helpen.

Topsport kost geld. Voor materiaal, een coach, trainingsruimte, reiskosten, etc. Omdat niet alle gezinnen met sporttalent dat kunnen opbrengen, wordt voor hen geld vrijgemaakt.

Via de sportbond

Met deze voorziening, die de sportbond voor hen kan aanvragen, kunnen jonge talenten hun doel verwezenlijken en het beste uit zichzelf blijven halen. Zo wordt voorkomen dat zij door geldgebrek thuis moeten stoppen met topsport.

Bijdrage voor topsporttalent

De voorziening is bedoeld voor topsporttalent t/m 18 jaar met de status Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte. Voor een sporter met een IT-status is elk jaar maximaal 4.000 beschikbaar. Maar voor een sporter met een NT- of Belofte-status kan niet meer dan 2.000 euro per jaar worden aangevraagd.

Optimaal ontwikkelen

Yvonne van Gennip: “Ik hoefde mij als jong talent gelukkig geen te maken over geld voor mijn sportcarrière. Ik kon mij zorgeloos richten op mijn trainingen en steeds beter worden maar dat is zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik wil het voor ieder talent mogelijk maken om zich optimaal te ontwikkelen, ook als er thuis niet genoeg geld is.”

Niets gaat vanzelf

“Sport inspireert de jeugd en geeft perspectief,” zo gaat Erben Wennemars verder. “Ook en juist kinderen die weten dat niets vanzelf gaat, zijn bereid om te knokken en het beste uit zichzelf te halen.”

Sifan Hassan

Een mooi voorbeeld van zo’n topsporttalent is Sifan Hassan. Zij is ook ambassadeur van het Jeugdsportfonds. Sifan won op het EK Atletiek in 2014 goud op de 1.500 meter. Ze is nu een inspiratie voor andere talentvolle sporters om door te zetten in hun sport.”

Club ontgroeien

Maar topsporttalent dat door het Jeugdsportfonds gesteund wordt kan een club snel ontgroeien. En in een talentenprogramma van de sportbond verviel tot nu toe dan de ondersteuning. Gelukkig kunnen zij zich met deze nieuwe voorziening toch verder ontwikkelen”, zegt Maurits Hendriks van NOC*NSF.

