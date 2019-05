Groningse sportformateur moet twee ton kosten

Het Nationaal Sportakkoord werd in juni 2018 gesloten om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. De gemeente Groningen vraagt het Rijk twee ton subsidie zodat een Groningse sportformateur een lokaal sportakkoord kan voorbereiden.

Een stad met meer dan 225.000 inwoners kan zo’n 200.000 euro subsidie aanvragen. Hiermee kan een sportformateur een lokaal sportakkoord voorbereiden.

Aansluitende coalitieakkoord

“Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om een lokaal sportakkoord te sluiten dat aansluit op het Nationaal Sportakkoord. Het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen‘ sluit hier prachtig bij aan”, stelt sportwethouder Inge Jongman.

Het Rijk stelt de komende drie jaar 30 miljoen euro beschikbaar om de landelijke ambities waar te maken. Vier van deze ambities zijn topsport inspireert, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen.

Sportakkoord biedt kansen

“Een lokaal sportakkoord biedt kansen voor Groningen en haar maatschappelijke partners en sportaanbieders. Wij kunnen samen activiteiten starten die bijdragen aan plezier in sport en een gezonde(re) leefstijl”, zo stelt de wethouder.

Het Rijk heeft al 15.000 euro ter beschikking gesteld voor het aanstellen van een Groningse sportformateur. “Hoe eerder deze start, hoe eerder de gemeente Groningen een lokaal sportakkoord kunnen sluiten. De gemeente voert met een aantal kandidaten al verkennende gesprekken.”

Groningse sportformateur

Het Rijk faciliteert via een zogeheten uitvoeringsbudget, de totstandkoming van de lokale sportakkoorden. Voor een stad met meer dan 225.000 inwoners zoals Groningen, komt dat neer op zo’n 200.000 euro. De gemeente hoopt dat het akkoord via de Groningse sportformateur al voor eind 2019 op papier rond is.

